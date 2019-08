Spente le candeline per il suo ventinovesimo compleanno, Mario Balotelli è alle prese con una decisione difficile da prendere: valutare qual è la miglior offerta sul tavolo per tornare a giocare. Dopo aver chiuso l'esperienza con il calcio francese, l'attaccante è infatti all'alba di una nuova grande avventura: un viaggio che potrebbe portarlo anche molto lontano dall'Italia. Le ultime notizie di mercato relative all'ex attaccante della Nazionale arrivano infatti dal Brasile, e più precisamente da Rio de Janeiro.

Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, ha così rotto gli indugi e parlato chiaro ai suoi collaboratori: "Portatemi Balotelli". Il vicepresidente Marcos Braz e l'avvocato Marcos Motta sono dunque in arrivo in Italia, proprio per parlare con Mino Raiola e convincere Balotelli a trasferirsi in Brasile.

I dettagli dell'offerta del Flamengo

Per realizzare il suo sogno personale, e per regalare ai suoi tifosi un colpo ad effetto, il patron del Flamengo ha infatti messo sul piatto una proposta allettante per Mario: un ingaggio di oltre 15 milioni di euro per 18 mesi (10 milioni alla firma e 300 mila euro netti al mese fino alla fine del 2020), e un contratto per Enock, il fratello di Balotelli, che potrebbe scendere in campo con il Boavista, società che milita nel campionato di Serie D.

La risposta dell'ex Marsiglia dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, e non è detto che sia positiva per il vulcanico patron dei rossoneri di Rio de Janeiro. Il richiamo di una buona sistemazione in Europa, soprattutto nel nostro campionato, è infatti ancora molto forte per Balotelli. Tra le squadre che recentemente si sono fatte sentire con Raiola, ci sono infatti Brescia, Parma, Verona e anche la Fiorentina: ultima ad iscriversi alla corsa per l'attaccante.