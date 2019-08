Dopo le insistenti voci che lo hanno accostato prima al Brescia, poi al Parma e, infine, alla Fiorentina, ora per Mario Balotelli ci sarebbe un forte interesse da parte dell'Hellas Verona. Potrebbe essere questa la prossima destinazione per l'attaccante ex Inter e Milan. A riportare questa indiscrezione è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club gialloblù avrebbe fatto un'offerta il classe 1990 attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza all'Olympique Marsiglia. La trattativa sarebbe già sul tavolo ma, come accaduto anche in altre situazioni, c'è da mettere d'accordo le parti su alcuni dettagli in merito al compenso del calciatore e questo non può rappresentare un ostacolo per la chiusura nell'immediato.

L'agente di SuperMario, Mino Raiola, e l'avvocato Vittorio Rigo stanno lavorando per riportare il centravanti bresciano in Italia a distanza di tre anni ma l'operazione non è facile: come già accennato in precedenza, ci sono innanzitutto richieste economiche importanti, visto che Mario e del suo entourage avrebbero chiesto un ingaggio è pari a 3,5 milioni a stagione, e non sono da trascurare risvolti anche sociali, vista la rivalità che corre tra bresciani e veronesi e il vecchio precedente di un Chievo-Inter, quando l'attaccante utilizzò la parola "schifo" per definire gli insulti razzisti a lui rivolti. È vero, si tratta dell'altra squadra di Verona ma bisogna ammettere che anche quelli dell'Hellas non hanno mai nascosto le loro simpatie politiche e hanno spesso reso pubbliche le loro posizioni neofasciste e razziste.

La trattativa c'è e non è un affatto impossibile, visto che a Verona, in passato, sono già arrivati grandi nomi come Luca Toni, Antonio Cassano, che però decise di smettere proprio mentre era in ritiro; e Rafa Marquez. Inoltre, in rosa c'è ancora Giampaolo Pazzini, attaccante esperto che può rappresentare un ottima spalla per Balotelli, oltre che una guida per l'inserimento nell'ambiente veronese.