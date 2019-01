Nelle ultime notizie di calciomercato che riguardano la Juventus, non c'è solo la trattativa con lo United per Darmian e la possibile cessione in prestito di Spinazzola. I bianconeri oltre a pensare all'immediato, stanno come sempre programmando per il futuro: nel mirino della Vecchia Signora c'è uno dei giovani più promettenti del nostro calcio, ovvero Sandro Tonali. La Juventus fa sul serio per il centrocampista del Brescia classe 2000, considerato il "nuovo Pirlo" e già entrato nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.

Juventus, Sandro Tonali nelle ultime notizie di calciomercato

Classe 2000 e con le stigmate del predestinato, Sandro Tonali è un obiettivo concreto della Juventus sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno intenzione di rompere gli indugi e superare l'agguerrita concorrenza (in primis dell'Inter) per il centrocampista del Brescia. Il braccio destro del direttore sportivo della Vecchia Signora Fabio Paratici, Federico Cherubini si è recato personalmente al Curi sabato per visionare Tonali in occasione di Perugia-Brescia. Un'ulteriore conferma della volontà della Juventus di puntare con decisione su un ragazzo che ha le potenzialità per diventare un top player in futuro.

Qual è il presso di Sandro Tonali, le cifre della possibile trattativa tra Juventus e Brescia

Il presidente del Brescia Cellino si è già dimostrato irremovibile sul suo gioiellino. Il prezzo di Sandro Tonali è di 30 milioni di euro (negli scorsi mesi è stata rifiutata una proposta di 15 milioni) Una somma importante considerano la giovane età del ragazzo, che conferma la volontà del club lombardo di fare il possibile per trattenerlo, magari anche in vista di una possibile promozione in Serie A. La Juventus prepara l'affondo per giugno, consapevole che bisognerà anticipare i tempi per battere le dirette concorrenti, in primis l'Inter che già da tempo ha messo gli occhi sul "nuovo Pirlo".

Nelle ultime di mercato della Juve anche Ilaix Moriba

Non solo talenti italiani nel mirino di mercato della Juventus. I bianconeri stanno monitorando anche la situazione di Ilaix Moriba, talentino classe 2003 del Barcellona che potrebbe non rinnovare con i catalani. Su di lui ci sono numerosi top club, in primis il City: Moriba, di cui si parla un gran bene alla luce della sua fisicità e delle doti da veterano, piace moltissimo anche al Manchester City. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il futuro del giovane centrocampista, con la Juventus che sogna l'ennesimo colpo green per rinforzare la sua Primavera, in attesa di un futuro roseo.