La telenovela Simone Verdi è giunta alla conclusione. Le ultime notizie relative al suo passaggio al Napoli, testimoniano di un affare che già nelle ultime ore sembrava concluso. La conferma del trasferimento dell'attaccante cresciuto nella scuola calcio del Milan, è arrivata con le sue dichiarazioni rilasciate subito dopo la partita che la Nazionale di Roberto Mancini ha giocato a Torino contro l'Olanda.

"Trasferimento al Napoli? Sono stato coerente, a gennaio volevo finire il percorso col Bologna. Non era un no alla città di Napoli, lo dimostra il fatto che abbia accettato la proposta del Napoli in questa sessione – ha spiegato Simone Verdi, nell'intervista concessa a "Rai Sport" – Ancelotti? Ci siamo parlati, ma è stata una chiacchierata formale. Sarri? L'ho avuto ad Empoli, già conoscevo i suoi metodi, ma non è stato un no a nessuno, ma un sì al Bologna per finire lì perché mi avevano dato fiducia dopo la retrocessione con il Carpi".

L'amicizia con Insigne e il nuovo contratto

In attesa dell'annuncio ufficiale anche del club del presidente Aurelio De Laurentiis, Simone Verdi si è goduto la serata in azzurro proprio di fianco a quello che sarà il suo nuovo compagno anche nel club campano: "Insigne lo conosco da un bel po' di tempo – ha continuato l'attacante – E' un grande giocatore, lo dimostra da anni. Sono stato contento che abbia portato la fascia nel giorno del suo compleanno".

Nonostante l'inserimento dell'Inter, alla fine il Bologna ha chiuso con il Napoli per una cifra vicina ai venticinque milioni di euro più due di bonus. Un affare nel quale rientra anche il Milan, che vanta a suo favore un "bonus" del 20% inserito nel contratto a suo tempo stipulato con il Bologna. La firma sul suo nuovo contratto, un quinquennale (con opzione per un altro anno) a quasi due milioni di euro a stagione, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.