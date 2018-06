A pochi giorni dallo sbarco di Justin Kluivert, l'aeroporto di Ciampino si è nuovamente colorato di giallorosso. Le ultime notizie relative al calciomercato della Roma, parlano del ritorno in Italia di Javier Pastore: atterrato allo scalo romano per dare il via ufficiale alla sua nuova esperienza italiana e festeggiato da diversi tifosi romanisti, accorsi in massa per salutare l'ottavo colpo del direttore sportivo Monchi.

Sorridente, abbronzato e per nulla sorpreso dell'accoglienza, il trequartista argentino si è concesso ai sostenitori giallorossi per i classici autografi e selfie e posando anche con la sciarpa romanista a favore dei fotografi, prima di salire su un auto e lasciare l'aeroporto. L'arrivo del "Flaco" ha così chiuso una giornata particolarmente movimentata dalle parti di Trigoria.

Le prime parole del "Flaco"

"Che entusiasmo. Sono molto felice", ha dichiarato Pastore ai cronisti che lo aspettavano a Ciampino. Il ventinovenne di Cordoba è atterrato da solo, ma nei prossimi giorni sarà raggiunto dalla moglie e dai due figli. L'ex stella del Palermo di Maurizio Zamparini, torna dunque in Italia dopo sette stagioni in Francia e sarà a disposizione di Di Francesco tra una decina giorni per la preparazione e l’inizio ufficiale della nuova stagione.

In attesa delle visite mediche (in programma domattina alle ore 8), della firma e della presentazione ufficiale del giocatore arrivato dal Paris Saint-Germain per 24 milioni di euro (20 più altri 4 di bonus), il popolo giallorosso ha visto arrivare anche Antonio Mirante e transitare da Villa Stuart la coppia di ex nerazzurri Santos e Zaniolo: freschi di passaggio alla squadra di Eusebio Di Francesco, dopo l'affare con l'Inter per il trasferimento di Nainggolan a Milano.