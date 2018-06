La notizia era nell’aria da mesi, adesso è ufficiale. Eusebio Di Francesco ha prolungato il suo contratto con la Roma fino al 2020. L’allenatore ha allungato il suo vecchio accordo di una sola stagione. La Roma ha voluto premiare un tecnico che ha effettuato una stagione splendida, suggellata da una strepitosa stagione europea. Di Francesco ha riportato la società giallorossa tra le prime quattro in Champions League dopo oltre trent’anni.

Di Francesco, che sta ancora recuperando dall’intervento all’anca dello scorso 31 maggio, con la Roma ha chiuso il campionato al terzo posto dietro alla Juventus e al Napoli e ha disputato una Champions League magistrale arrivando davanti al Chelsea nel girone, eliminando l’Atletico Madrid e soprattutto raggiungendo le semifinali, ottenute con una rimonta epica nel quarto di ritorno con il Barcellona, sconfitto 3-0 all’Olimpico. Con un tweet il club giallorosso ha ufficializzato il rinnovo. Nel post ci sono le congratulazioni per il tecnico e un bel video, con molti dei momenti più significativi della stagione, e ci sono nel video anche una serie di abbracci motivazionali con i giocatori giallorossi.

L’ingaggio di Di Francesco. Il tecnico della Roma dovrebbe guadagnare il doppio rispetto al precedente ingaggio, che era di circa 1,5 milioni a stagione, bonus esclusi. Dunque adesso dovrebbe arrivare a tre milioni netti. La Roma, che ha già acquistato quattro calciatori (Coric, Marcano, Cristante e Kluivert), non ha chiuso il mercato in entrata, ma soprattutto rischia di perdere due dei suoi elementi migliori nonché tra i più rappresentativi: il portiere Alisson, che pare abbia trovato già l’accordo con il Real Madrid che però al momento non intende assecondare le richieste della Roma, e il centrocampista belga Nainggolan, che si avvicina sempre più all’Inter.