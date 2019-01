Calciomercato, le notizie di oggi sulle trattative di gennaio 2019

Cinque trattative calde di calciomercato che stanno per chiudersi a gennaio 2019. Le ultime notizie sulla sessione invernale vedono Napoli, Inter e Milan in primo piano con Genoa e Samp pronte a piazzare colpi importanti. Chi sono i cinque calciatori sul taccuino dei club? Da Kouamé fino a Gabbiadini (i blucerchiati non mollano), ecco a che punto è la situazione.