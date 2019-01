Si è parlato molto di un possibile addio di Paulo Dybala alla Juventus negli ultmi giorni e dall'Inghilterra fanno sapere che il Manchester City sta pensando seriamente al numero 10 bianconero: secondo quanto scrive il Daily Express, la Juve ha fatto sapere ai Citizens che è pronta ad ascoltare offerte per la Joya solamente dai 100 milioni di euro in su. In pratica la Vecchia Signora ha fatto capire, a chiunque avesse intenzione di presentarsi per intavolare una trattativa, che intenderà prendere in considerazione solo un’eventuale offerta a tre cifre per il suo jolly offensivo: una puntualizzazione che mette qualche dubbio sulla possibile permanenza dell'argentino in bianconero.

Secondo il tabloid la Juventus si siederebbe al tavolo con i Citizens, solamente partendo da una base ben precisa, cioè un’offerta da almeno 100 milioni di euro. Per cifre inferiori i bianconeri non sarebbero disposti neppure a parlarne: Dybala sta vivendo una buona stagione, nonostante qualche difficoltà iniziale nell'inserimento del nuovo schema tattico con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic, e potrebbe essere il sacrificato scelto dalla dirigenza bianconera per arrivare al sogno proibito, ovvero Kylian Mbappé. Se il Manchester City dovesse, effettivamente, proporre una cifra importante sul tavolo della Juve, allora il futuro dell’argentino potrebbe presto davvero in Premier League.

in foto: La scheda di Paulo Dybala. (transfermarkt.it)

CIES, Dybala vale più di Messi

Secondo l‘algoritmo dell'osservatorio svizzero Paulo Dybala è al sesto posto di questa speciale classifica e vale più di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo (19°). Il primo degli italiani è Lorenzo Insigne del Napoli. Al primo posto c'è Kylian Mbappé e il podio è completato da Harry Kane e Neymar.