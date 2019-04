Joao Felix è il nuovo baby prodigio del calcio europeo. Il classe '99 del Benfica, che ha regalato colpi e gol a ripetizione con il club di Lisbona, è diventato nel giro di poco tempo il sogno di mercato di molte società: Juventus compresa. Le ultime notizie relative al diciannovenne, cresciuto ed esploso con le Aquile, riportano però una netta presa di posizione del presidente Luis Filipe Vieira.

Intervistato a margine di un evento, il patron del Benfica ha infatti escluso che Joao Felix, e gli altri talenti della sua squadra, lasceranno il club nella prossima estate: "La nostra società farà di tutto per far restare i suoi gioielli – ha spiegato il presidente – Quello che vorrei garantire ai tifosi è che nessuno se ne andrà. Non vogliamo fare piaceri a nessuno o far partire i nostri migliori talenti".

La clausola rescissoria di Joao Felix

Una doccia fredda per la Juventus, ma anche per Manchester United, Atletico Madrid e Manchester City di Pep Guardiola: l'altra grande del calcio europeo, che nei giorni scorsi si era fatta avanti per mettere le mani sul giovane attaccante portoghese. "Il Benfica sta costruendo una grande squadra per il futuro. Sono certo che avrà un ciclo vittorioso, e lo farà ancora con il tecnico Bruno Lage in panchina", ha poi concluso Luis Filipe Vieira.

Secondo quanto riportato dal quotidiano "Correio da Manha", il patron sarebbe dunque deciso a far di tutto per trattenere Joao Felix: protagonista anche nell'ultima gara di campionato con il Maritimo, battuto 6-0 con un'altra doppietta del talento di Viseu. Tra le mosse prese in esame dal presidente Vieira, ci sarebbe anche il ritocco verso l'alto della clausola rescissoria. Per allontanare Juventus e Manchester City, il Benfica potrebbe infatti portarla dagli attuali 120 a 200 milioni di euro.