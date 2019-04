Il procuratore è lo stesso, Jorge Mendes. Entrambi sono di nazionalità portoghese e l'anno prossimo potrebbero vestire la maglia della Juventus. Il campione affermato, Cristiano Ronaldo, ha già dato il proprio assenso (come raccontato dai media lusitani) al trasferimento a Torino del talento pronto a esplodere, Joao Felix: il presente ancora luminoso e il futuro che è una finestra spalancata sull'orizzonte. Da un lato CR7, che nella prossima stagione proverà a guidare l'assalto alla Champions League dopo la delusione cocente scaturita dalla sconfitta e dall'eliminazione in casa contro l'Ajax. Dall'altra il ragazzo che col Benfica s'è messo in bella evidenza nell'ultima edizione dell'Europa League, peccato però che tanto vigore non sia bastato ai lusitani per accedere alla semifinale: è passato l'Eintracht Francoforte, capace di ribaltare il 4-2 incassato a Lisbona cancellando l'entusiasmo per la tripletta di Joao.

Sotto i riflettori. Le qualità del ragazzo restano tant'è che a mettere gli occhi su di lui adesso sono i club di mezza Europa. Quali? Quelli più ricchi come sempre, quelli che non hanno timore di chiamare banco e fare all-in mettendo sul piatto cifre importanti, quelli dai quali la Juventus deve guardarsi perché l'amicizia con Jorge Mendes potrebbe non bastarle per tenere a bada la concorrenza di Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Le azioni di disturbo, però, non sono l'unico ostacolo. Ce n'è un altro ben più importante, ovvero la somma che il Benfica pretende per lasciare andare Jooa Felix: 120 milioni di euro, l'equivalente della clausola rescissoria messa a mo' di lucchetto al contratto del giovane fino al 2023. Una cifra altissima per un giocatore di talento ma 19enne e il cui valore di mercato – secondo le indicazioni di Transfermarkt – è pari a quasi un quarto all'importo del ‘codicillo'.

I numeri di Joao Felix in stagione. Quanto al rendimento di Joao Felix, i numeri offrono un quadro abbastanza chiaro del trend stagionale: 21 presenze in campionato, 11 gol e 7 assit; 6 presenze in Europa League (3 gol e 1 assist) e ancora spiccioli di match tra preliminari di Champions e coppe nazionali. Totale: 38 match giocati, 16 reti all'attivo, 9 assist.