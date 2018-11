La tribuna di Isco, in occasione della partita di Champions League contro la Roma, è un segnale chiaro e conferma il brutto rapporto tra Solari e il giocatore del Real Madrid. Le ultime notizie di mercato, parlano dunque dell'interesse sempre più vivo della Juventus per il ventiseienne ex Malaga: ormai rassegnato a lasciare la capitale nella prossima estate, o addirittura alla riapertura del prossimo mercato invernale.

La rottura tra il giocatore e l'attuale allenatore dei "Blancos", sta ovviamente facendo molto discutere in Spagna. Nelle ultime ore non sono infatti mancate indiscrezioni e presunti retroscena, come quello rilanciato da "Cadena Cope" che ha parlato di una mancata stretta di mano nello spogliatoio dopo la partita persa contro l'Eibar nell'ultima giornata del campionato spagnolo.

L'appeal della vecchia signora bianconera

Sotto contratto con le "merengue" fino al 2022, con un ingaggio da sei milioni di euro a stagione e una clausola rescissoria a dir poco fantascientifica di 700 mln, Isco è un sogno proibito per molti grandi club ma non per la Juventus e il Manchester City: le due società che vogliono provare a soffiare il giocatore a Florentino Perez. Secondo quanto scritto da "AS", oltre alla Juventus sul campione del Real Madrid ci sarebbe dunque anche la squadra di Guardiola: tecnico che, come Allegri, stima moltissimo il nazionale spagnolo.

Al di là dell'aspetto economico, la società bianconera può però vantare una carta importante da lanciare sul tavolo della trattativa: la presenza di Cristiano Ronaldo. Lo sbarco in Italia di CR7, ha infatti permesso al club campione d'Italia di acquisire pregio e credibilità nei confronti di molti altri "top player" che giocano in Europa. Uno di questi è Marcelo, che continua a coltivare il desiderio di raggiungere l'ex compagno portoghese a Torino.