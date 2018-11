Che succede a Isco? In nazionale Luis Enrique lo considera una pedina importante per la sua Spagna, al Real Madrid è scivolato dietro le quinte da quando sulla panchina dei blancos è arrivato Santiago Solari. Basta dare un'occhiata al minutaggio che gli è stato riservato: 78′ nelle sei gare sotto l'egida del neo-allenatore. E addirittura in occasione della sfida di Champions dell'Olimpico contro la Roma è rimasto fuori dalla lista dei convocati e lasciato in tribuna, seguendo l'incontro negli spogliatoi e non nel box riservato agli ospiti.

"Deve lavorare – è la spiegazione dell'allenatore blancos -. Non dico che Isco non stia giocando bene, ma deve sudare e soprattutto capire dove sta sbagliando". Qual è il motivo dell'esclusione? A giudicare dalle parole del tecnico, il tallone d'Achille dell'ex Malaga è la sua condizione atletica: uno stato di salute precario che ha spinto Solari a dirigere le proprie scelte di formazione altrove. Eppure con la Roja, eccezion fatta per due gare saltate in seguito all'operazione di appendicite, Isco è stato schierato tra i titolari per 90 minuti nelle sfide che la Spagna ha disputato con Inghilterra, Croazia e Bosnia. Addirittura nell'ultima (18 novembre) aveva anche la fascia di capitano al braccio.

Secondo le ultime notizie che arrivano dai media spagnoli il rapporto difficile con l'allenatore sarebbe la causa sostanziale del malessere di Isco, che appare poco motivato in allenamento e soprattutto ai ferri corti con Solari. E' Cadena Cope a raccontare un retroscena della situazione turbolenta, un episodio avvenuto nell'immediata vigilia della partita di Champions contro la Roma all'Olimpico: una discussione dai toni molto accesi tra Isco e Solari sarebbe stata la causa dell'esclusione dal novero dei convocati. Un provvedimento che il tecnico avrebbe preso come punizione per quella che è stata una palese mancanza di rispetto.