Anche se non c'è più Beppe Marotta, la Juventus continua a confermarsi regina delle plus valenze. Le ultime notizie di mercato del club bianconero, parlano infatti della situazione che si è creata intorno al cartellino di Riccardo Orsolini. Il ventiduenne attaccante marchigiano, protagonista nella salvezza del Bologna con ottime prestazioni, otto gol e cinque assist, verrà infatti riscattato dalla società rossoblu per 14 milioni di euro e successivamente riacquistato dalla Juventus per 20 mln.

Prelevato dall'Ascoli nel maggio 2016 per due milioni di euro più bonus, Orsolini ha dunque saputo confermarsi anche nella massima serie e diventare uno dei giovani più interessanti e più richiesti sul mercato. Per la Juventus, in caso di cessione, c'è dunque all'orizzonte l'ennesima plus valenza da urlo con il cartellino dell'attaccante che oggi potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 25/30 milioni di euro.

L'interesse del Milan

Dietro solo al fenomeno Kylian Mbappé per la media realizzata da marzo ad oggi, nei 5 campionati europei più importanti, e reduce anche dalla rete nel match decisivo per la salvezza del Bologna contro la Lazio, Riccardo Orsolini pice a molto club. Tra questi anche il Milan di Leonardo, a caccia di giovani talenti e soprattutto di attaccanti esterni Under 25 e dalle caratteristiche simili a quelle del giocatore cresciuto nella "cantera" dell'Ascoli.

La Juventus, che tornerà dunque in possesso del suo cartellino aggiungendo soltanto 6 milioni di euro a quelli che incasserà dal Bologna, non ha però ancora deciso il da farsi. Difficile che Orsolini rimanga alla Continassa, più probabile invece che venga messo sul mercato. Tra le ipotesi per il futuro del ragazzo ci sarebbe anche la Fiorentina, nell'ambito di un'ipotetica operazione di mercato per il trasferimento in bianconero di Federico Chiesa.