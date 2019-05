Il campionato volge al termine, il Milan sogna ancora di sorpassare l’Inter o l’Atalanta e conquistare l’agognato posto in Champions League. In attesa di capire come finirà la stagione la società rossonera si appresta a cambiare e al posto del d.s. Leonardo potrebbe arrivare Luis Campos, il mago delle plusvalenze che ha fatto grande il Lille, che nella prossima stagione giocherà la Champions League.

Luis Campos sostituirà Leonardo

Il tempo del dirigente brasiliano sembra finito. Nel nuovo progetto di Gazidis non sembra esserci più posto per Leonardo, che del Milan è stato anche giocatore e allenatore. La prossima settimana ci sarà l’ufficializzazione dell’addio del cinquantenne dirigente e quando verrà messo tutto nero su bianco il Milan potrà ufficializzare Campos, che al momento è ancora sotto contratto con il Lille, che sorprendentemente ha chiuso il campionato al secondo posto e ha conquistato per la seconda volta nella propria storia un posto in Champions.

in foto: Luis Campos a destra.

Chi è Luis Campos

Ha fatto un po’ di tutto nella sua vita Campos, nato in Portogallo nel 1964. Per una decina d’anni ha fatto l’allenatore, ma con risultati scadenti tanto da essere soprannominato ‘campa’, e cioè la tomba perché le sue squadre retrocedevano, poi si è ‘riciclato’ come professore universitario, a lezione ci andava in Porsche. Nel 2012 il suo vecchio amico Mourinho lo porta al Real Madrid, è un ritorno in grande stile, poi firma con il Monaco e diventa il re delle plusvalenze, prende giocatori a prezzi bassissimi e li rivende a peso d’oro, è successo con Fabinho, Bakayoko, Lemar, Mbappé se l’è trovato. Quando ha lasciato il Principato è passato al Lille, grandi risultati e tanti talenti scoperti. Campos ha degli osservatori che seguono calciatori in tutto il mondo, lo scorso anno il portoghese ha percorso quasi 400mila chilometri per visionare talenti dal vivo. E anche per questo lo voleva la Roma e ora sembra a un passo dal Milan.