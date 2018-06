Nonostante le offerte di alcune big europee, Massimiliano Allegri ha giurato fedeltà alla Juventus e allo stesso tempo chiesto garanzie per poter continuare a vincere. Le ultime notizie relative al mercato bianconero, riportano infatti quelle che sono le strategie della dirigenza per cercare di accontentare l'allenatore livornese. Il tecnico vuole dunque ripartire da una rosa rinforzata, ma anche composta da quello "zoccolo duro" che ha permesso alla Juventus di dominare in Italia e arrivare a due finale di Champions League.

La questione rinnovi è quindi un dettaglio fondamentale per Marotta e Paratici. Dopo quelli già firmati con Chiellini e Barzagli, la società piemontese guarda ora ai prolungamenti degli altri giocatori definiti "intoccabili" da Massimiliano Allegri. Il primo della lista è Juan Cuadrado, con il quale la Juventus ha già cominciato a discutere per un'estensione del contratto.

I fedelissimi del Conte Max

Come rilanciato da Sky Sport, le parti starebbero già lavorando per trovare un'intesa e rinnovare il contratto attualmente in scadenza a giugno 2020. Subito dopo il Mondiale, la Juventus potrebbe infatti prolungare con l'attaccante fino al 2021 o 2022 e mettere definitivamente a tacere i "rumors" di mercato relativi al trentenne colombiano: cercato nelle ultime settimane anche da alcuni grandi club stranieri (Arsenal su tutti).

Blindato il "cafeteros", gli uomini mercato bianconeri passeranno successivamente ad una seconda fase dedicata ai rinnovi. Sul tavolo ci sono anche i contratti di altri fedelissimi del tecnico livornese come Pjanic, Alex Sandro, Khedira e Mandzukic: giocatori fondamentali per dare continuità ai successi del club. "Ho ringraziato Florentino Perez che mi aveva chiamato, ma avevo dato la mia parola alla Juventus", ha recentemente dichiarato il mister juventino. Allegri ripartirà dunque dalle sue certezze. Da quei campioni che gli hanno permesso di diventare uno degli allenatori più vincenti (e più ricercati) in Europa.