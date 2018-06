Con l’Italia fuori dal Mondiale, c’è ben poco da essere soddisfatti nel dover vedere dal divano le gesta delle altre Nazionali in Russia. Ma fortuna che c’è il mercato. Già, perchè la nostra Serie A, forse spinta anche da questo grande vuoto, è uno dei pochi campionati che si sta muovendo più di tutti in maniera convinta sul fronte mercato. Sono già arrivati diversi colpi tra Roma, Milan, Napoli e Inter, ma soprattutto alla Juventus. Già, il club campione d’Italia per il settimo anno di fila che non ha alcuna voglia di frenare la propria fame di vittorie con ancora in mente il sogno di poter un domani trionfare finalmente in Champions League. E per fare questo, è necessario un grande mercato che al momento la coppia Marotta-Paratici, sembra stia già facendo.

Dopo l’addio di Buffon infatti, è arrivato Perin dal Genoa, sono rientrati Caldara e Spinazzola dall’Atalanta, arriverà probabilmente Cancelo dal Valencia, ma soprattutto è stato appena ufficializzato Emre Can. Il tedesco è un nuovo calciatore della Juventus ed è l’ennesimo colpo a costo zero della società bianconera che si conferma ancora una volta leader di questo tipo di affari. Nel corso degli ultimi anni, proprio queste intuizioni, hanno portato la società campione d’Italia a concentrarsi anche su altri fronti, come gli investimenti sui giovani, puntando poi grosse cifre su top player assoluti (vedi Higuain). E allora analizziamo proprio questo aspetto della Juventus, numero 1 in Italia anche da questo punto di vista. Un vero esempio.

L’affare Emre Can fiutato da tempo

Quando Emre Can è arrivato allo J-Medical, tutti i tifosi hanno cominciato a capire che l’ennesimo capolavoro di Marotta e Paratici era stato compiuto. Facilitata anche dalla mancata convocazione dell’ormai ex Liverpool con la Germania al Mondiale, la società bianconera ha accelerato le pratiche per permettere che Emre Can ufficializzasse subito il suo passaggio con i campioni d’Italia. Un acquisto di tutto rispetto che conferma le intenzioni della Juventus: puntare forte sulla Champions League. Il centrocampista tedesco infatti è stato uno dei trascinatori della formazione di Klopp lo scorso anno trascinandola fino alla finale di Kiev dove è stata poi schiacciata dalla furia del Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Nel suo contratto c'è anche la cosiddetta clausola del terzo anno: un codicillo da 50 milioni di euro che scatterà a partire dalla terza stagione.

in foto: La carriera di Emre Can (Transfermarkt)

Emre Can era stato seguito già dallo scorso anno, con la Juventus, già forte di una base di accordo con il calciatore, che ha badato più che altro a tenere lontane le pretendenti dal calciatore ed essere certa di poterlo portare a Torino a costo zero. Ma il suo stipendio da nababbo (quasi 6 milioni di euro a stagione) lo vede al terzo posto come calciatore più pagato dalla Juventus tra i calciatori attuali nella rosa a disposizione di Allegri.

Rosa ‘a costo zero’, ma che stipendi alla Juve!

Già, perchè l’aspetto che traspare maggiormente da queste operazioni delle società bianconera, è sicuramente quello di saper puntare ed individuare con grande mestria calciatori forti, di qualità e convincerli a sposare il progetto Juve senza il dovere di dialogare con le società proprietarie del cartellino. Convincere dunque i giocatori ad accettare un’offerta di gran lunga maggiore al precedente club pur di non firmare il rinnovo e arrivare a scadenza. Parametro zero dunque, ma l’affare Emre Can, ad esempio, è costato ben 16 milioni di commissioni (si dovrebbe trattare della commissione che sarà pagata all'agente del calciatore).

Certo, il costo dell’operazione è risultato comunque poco oneroso per la Juventus, che comunque ha fatto suo un centrocampista di spessore internazionale spendendo molto meno di quanto sarebbe servito dovendo dialogare con un altro club come può essere il Liverpool. Emre Can è dunque da considerarsi un top player anche sul piano dell'ingaggio: l'ex Liverpool va a posizionarsi infatti sul terzo gradino del podio degli stipendi bianconeri (contratto quadriennale di 5 milioni a stagione con i bianconeri), alla pari di Douglas Costa. I più pagati restano in questo momento Higuain con i suoi 7,5 milioni fino al 2020 e Dybala, salito a 7 milioni con l'ultimi rinnovo (scadenza 2022).

La formazione degli acquisti a costo zero degli ultimi 7 anni

I bianconeri negli ultimi anni sono stati abili nel trovare sul mercato dei veri e propri affari. Dal 2011 ad oggi, la Juventus ha infatti monopolizzato il campionato italiano. Sono arrivati infatti diversi campioni che ad oggi sono ancora il cuore pulsante della squadra e che sono stati determinanti in diversi momenti decisivi di questi ultimi anni. Abbiamo dunque provato a schierare in campo i colpi a parametro zero della coppia Marotta-Paratici. In ordine di ruolo, abbiamo infatti inserito in questa speciale formazione tutti coloro i quali poi, chi più e chi meno, ha contribuito ai successi e ai record attuali di questa società che ha fatto di queste operazioni il suo vero e proprio marchio di fabbrica. Dalla porta infatti arrivò Neto dalla Fiorentina, ma è in difesa che c’è la storia più incredibile.

in foto: L’inedito 11 di alcuni dei calciatori acquistati a parametro zero dalla Juventus (Buildlineup)

Stiamo parlando di Barzagli, pagato appena 300mila euro al Wolfsburg e di ritorno in Italia dopo il passato a Palermo. Lucio, che non fu un grande rimpianto per i tifosi bianconeri ma soprattutto Dani Alves, che arrivò anche lui a parametro zero, a macinare chilometri sulla fascia fino alla finale di Champions persa contro il solito Real nel 2017. Stesso discorso anche per Khedira, che arrivò gratis dal Real nel 2015, così come Pogba e Pirlo, due colpi assolutamente geniali. Per Pirlo, assoluto maestro del pallone e della storia del calcio, la consapevolezza di essere il vero motore della prima Juve di Conte. Completano il gruppo poi i vari Toni, Llorente e Coman.

Pogba il colpo più sensazionale

Ovviamente ricorderete tutti la rovente estate del 2012 quando la Juventus, quasi a sorpresa, dopo una sorta di annuncio dell’allora tecnico del Manchester United Sir Alex Ferguson, prese il 19enne Paul Pogba dai Red Devils e lo portò a Torino tra lo stupore generale dello stesso United. Un’operazione che fece discutere tanto e che fu facilitata anche dalla mediazione del suo potente procuratore Mino Raiola. Il francese, oggi impegnato con la Francia in Russia per il Mondiale 2018, fu infatti prelevato dalla coppia Marotta-Paratici a costo zero dopo un lungo tira e molla con il club inglese che aveva provato in tutti i modi a trattenerlo.

Poi la storia la conoscete benissimo con il francese diventato il ‘Polpo’ più famoso del calcio moderno capace di arrivare a raggiungere cifre da sogno che hanno portato alla Juventus una delle più grosse plusvalenze che un club abbia mai raggiunto nella storia del calcio. Fa non è stato l’unico.

Comprati a zero e venduti con una grossa plusvalenza

Pogba infatti è stato uno dei calciatori più pagati nella storia del calcio e la Juventus la prima società a beneficiare delle cifre spaventose su cui si basò l’accordo sul ritorno del francese al Manchester United. La Juventus infatti ufficializzò la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore per un importo di 105 milioni pagabili in due anni. Un’operazione dunque assolutamente pazzesca per la Juventus che però non è stata nuova alle plusvalenze (non di questa portata è certo). La società bianconera infatti di plusvalenze molto redditizie ne ha incassate tre e tutte nelle ultime tre stagioni: Vidal (2015/16, 36,7 milioni), Morata (2016/17, 15,9 milioni) e Pogba (2016/17, 96,5 milioni).

Negli anni precedenti invece le plusvalenze migliori erano state incassate tramite le operazioni legate alle comproprietà di Berardi, Zaza e Immobile, giocatori che non erano nemmeno nella rosa della Juventus al momento della cessione. Ma non possiamo dimenticare anche la cessione di Kinglsey Coman al Bayern Monaco dopo che il calciatore francese era stato acquistato dal Psg a zero. I bianconeri infatti hanno potuto guadagnare 21 milioni di euro essendo Coman arrivato a Vinovo a parametro zero.