Nell'ultimo impegno di campionato contro il Milan, Massimiliano Allegri ha scelto di mandare in campo dall'inizio soltanto Giorgio Chiellini, relegando in panchina gli altri italiani del gruppo bianconero. In un prossimo futuro, però, le parti potrebbero invertirsi e il blocco italiano potrebbe avere un'importanza sempre maggiore nelle scelte dell'allenatore. Le ultime notizie di calciomercato della Juventus, raccontano infatti dell'intenzione della dirigenza di ringiovanire e "italianizzare" la rosa campione d'Italia.

A partire dalla prossima estate, aspettiamoci dunque una Juventus scatenata sul mercato e a caccia dei giovani italiani più promettenti. I nomi sul taccuino di Paratici e dei suoi uomini sono diversi, ma tra i tanti spiccano senza dubbio quelli di Federico Chiesa e Sandro Tonali: il primo ormai una certezza, il secondo un talento sul quale hanno già messo gli occhi tutti quanti.

Tutti pazzi per Federico e Sandro

Convocato a Coverciano dal commissario tecnico Roberto Mancini, insieme agli altri juventini Bonucci, Chiellini, Rugani, De Sciglio e Bernardeschi, Federico Chiesa piace e non poco alla dirigenza di corso Galileo Ferraris. Non sarà però facile (e soprattutto economico) riuscire a strappare il giocatore alla società viola: pronta a chiedere la bellezza di 60 milioni di euro per il talentuoso figlio d'arte.

Anche per l'altro azzurro Sandro Tonali la concorrenza è agguerrita. Il giovane regista del Brescia, che Cellino ha già valutato intorno ai 20 milioni di euro, riuscirà infatti a coinvolgere Juventus, Inter, Napoli, Milan e Roma: tutte pronte a scatenare un'asta per mettere le mani su quello che in molti hanno già definito il nuovo Pirlo. Qualora la società bianconera non riuscisse a portare a Torino il centrocampista classe 2000, tornerebbe di moda un altro nome italiano: quello di Nicolò Barella.