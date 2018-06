Al centro di diverse indiscrezioni di mercato, Alvaro Morata ha già riacceso l'entusiasmo dei tifosi della Juventus. Il venticinquenne attaccante del Chelsea, in procinto di lasciare l'Inghilterra e (magari) tornare in Italia, è stato infatti avvistato nel capoluogo piemontese con la moglie Alice Campello. Tanto è bastato per riaccendere i "rumors" intorno ad un suo possibile acquisto da parte della società campione d'Italia.

Le ultime notizie relative al calciomercato della Juventus, parlano infatti di un ritorno di fiamma per il giocatore spagnolo che a Torino ha giocato 93 partite ufficiali e segnato 27 reti tra il 2014 e il 2016. Nonostante le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta ("Le indiscrezioni sono tante, significa che avrà nostalgia. E' un giocatore del Chelsea, non credo ci sia nulla da aggiungere"), l'intenzione del club bianconero è però più che verosimile.

Foto e selfie con i tifosi

Dopo la recente trasferta dei giorni scorsi a Milano dove (insieme al suo agente) ha incontrato Fabio Paratici, lo spagnolo questa volta ha fatto ritorno a Torino per un viaggio di piacere. Una rimpatriata che non è passata inosservata dai tifosi, così come la sua presenza a Verona in occasione del concerto di pochi giorni fa di Jovanotti. Riconosciuto e fermato dal popolo juventino, Alvaro Morata si è così prestato al consueto rito di autografi e selfie con i tifosi.

Pagato dal Chelsea la bellezza di 80 milioni di euro, e reduce da una stagione al di sotto delle attese, Morata potrebbe davvero far ritorno a Vinovo. Come ha anticipato lo spagnolo "Mundo Deportivo", la Juventus potrebbe riprendere il centravanti di Madrid grazie ad un prestito di 15 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 40 mln. La stessa formula che i bianconeri utilizzarono con il Bayern Monaco per arrivare a Douglas Costa.