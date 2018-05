Allegri come previsto resterà alla Juventus, con cui cercherà di vincere la Champions League, l’obiettivo, finora, inafferrabile. L’allenatore livornese prima di staccare la spina ha incontrato la dirigenza e ha pianificato il mercato. Un paio di colpi sono già stati effettuati e verranno a breve ufficializzati, compreso quello di Emre Can che firmerà dopo la finale di Champions, il grande sogno resta Milinkovic-Savic.

La Juventus in questa stagione aveva la rosa più vecchia del campionato dopo il Chievo e uno dei grandi obiettivi di Marotta e Paratici è proprio quello di svecchiare la squadra. Gli addii di Buffon e Lichtsteiner aiutano in questo senso. La difesa sarà abbastanza rinnovata perché andranno via anche Howedes e Asamoah, che ha già firmato per l’Inter. Caldara e Spinazzola faranno parte della squadra. Restano ovviamente Barzagli, Chiellini, Rugani e De Sciglio. In bilico Benatia, poi va preso un secondo portiere, sarà Perin probabilmente il vice di Szczesny.

Verrà rinnovato anche il centrocampo. Emre Can sarà sicuramente juventino, il grande obiettivo è Milinkovic-Savic. Pjanic sarà sempre il perno della squadra, non si toccano Bentancur e Matuidi. Marchisio potrebbe finire all’estero, e pure Sturaro potrebbe partire. In bilico Khedira, tentato dalla Premier League, da dove arriverà Emre Can, che verrà preso a costo zero dal Liverpool. L’obiettivo principale è Sergej Milinkovic-Savic. Prenderlo non sarà facile. Lotito lo valuta 80 milioni, ma la Juve ci proverà anche se per spendere quella cifra potrebbe sacrificare un big. Nel radar di mercato c’è sempre Lorenzo Pellegrini della Roma.

Morata e Higuain potrebbero essere i protagonisti del mercato d’attacco della Juve. Douglas Costa, Cuadrado e Bernardeschi non si toccano, Pjaca tornerà. Higuain e Mandzukic invece non sono così sicuri di rimanere. Il Pipita va verso i trentun anni e ha un solo anno di contratto. La Juve potrebbe cederlo per fare cassa. Mentre il croato quest’anno non si è confermato sui suoi livelli, e di anni ne ha trentadue. Il grande obiettivo in avanti è il ritorno di Morata, deludente con il Chelsea. Anche lo spagnolo costa tanto e Marotta dovrà impegnarsi tanto per trovare la formula giusta per il suo acquisto.