Dopo giorni di trattative, la Juventus ha praticamente concluso l'affare di mercato con il Manchester City. Secondo le indicazioni riportate da Sky Sport, i due club avrebbero infatti trovato l'intesa per lo scambio Cancelo-Danilo. Il portoghese ex Inter, dopo solo un anno a Torino, andrà dunque a giocare in Premier League con i campioni d'Inghilterra di Pep Guardiola. A prendere il suo posto nella rosa bianconera sarà il ventottenne brasiliano già applaudito in passato con la maglia del Real Madrid.

In attesa della conferma ufficiale, che arriverà subito dopo le visite mediche dei due giocatori, le ultime notizie di mercato parlano anche di un conguaglio di quasi 30 milioni di euro a favore della Juventus (che metterà a bilancio l'ennesima importante plusvalenza) e dell'imminente arrivo in Italia di Danilo per i test medici allo J Medical Center. Ad attendere il giocatore esploso nel Santos, ci sarà un contratto da 5 anni a 4 milioni a stagione.

Cancelo ha già salutato i compagni

Che qualcosa si stava muovendo sull'asse Torino-Manchester, dopo giorni di febbrili consultazioni tra Paratici e la dirigenza dei ‘Citizens', lo si era capito già dalle prime ore di questa mattina quando Cancelo aveva lasciato l'allenamento della Juventus dopo un quarto d'ora intorno all'ora di pranzo. Nel pomeriggio il portoghese aveva poi fatto nuovamente tappa alla Continassa, questa volta per salutare i compagni e per svuotare il suo armadietto.

Con quello di Danilo, salgono dunque a nove i giocatori prelevati dalla società campione d'Italia in questa campagna acquisti estiva. Il tutto mentre tra poche ore dovrebbe arrivare la decisione finale dello United in merito alla vicenda Romelu Lukaku. Con Paulo Dybala che pare voler rimanere a tutti i costi a Torino, le possibilità che il forte attaccante belga possa arrivare in bianconero sono però drasticamente crollate.