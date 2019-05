Antonio Conte già la prossima settimana diventerà l’allenatore dell’Inter. Il mercato dei nerazzurri impazza. Godin è stato messo sotto contratto già tempo fa, Danilo e Chiesa sono gli obiettivi principali e sembrano quelli più vicini. Poi si proverà a capire quale sarà il futuro di Icardi, Lukaku è il prescelto in caso di addio dell’ex capitano. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche Victor Moses, un giocatore duttile che Conte ha utilizzato moltissimo ai tempi del Chelsea.

Quanto costa Victor Moses

Victor Moses è un calciatore di proprietà del Chelsea, Sarri ha deciso di non utilizzarlo e pochi mesi fa il nigeriano è stato ceduto in prestito al Fenerbahce, con cui sta chiudendo la stagione. Moses è stato ceduto in Turchia in prestito, ma di diciotto mesi. I Blues però si sono riservati il diritto di riportarlo alla base se vorranno cederlo a un’altra squadra a titolo definitivo. Moses viene valutato 15 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che elevata per un giocatore affidabile, classe 1990.

Chi è Victor Moses

Nato nel dicembre del 1990, Moses a causa di vicende drammatiche da ragazzino si trasferisce in Inghilterra con lo status di rifugiato, Crystal Palace e Wigan prima del Chelsea, che dopo averlo tenuto in squadra per un anno lo cede in prestito a Liverpool, Stoke e West Ham. Per due anni e mezzo è stato un calciatore del Chelsea, determinante nelle due annate di Conte. La nazionale l’ha lasciata dopo sei anni, da gennaio gioca con il Fenerbahce. In carriera ha vinto la Premier, la FA Cup, l’Europa League e la Coppa d’Africa.

In quale ruolo può giocare Moses

Moses è un esterno di centrocampo, che però in carriera è stato schierato anche nel tridente. Se Conte decidesse di giocare con la difesa a tre il nigeriano sarebbe il giocatore ideale per la fascia destra. Moses è un calciatore che vede bene la porta, ottimo anche per il fantacalcio.