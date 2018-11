Nell’organigramma societario dell’Inter molto presto ci sarà anche Beppe Marotta, che ha lasciato la Juventus dopo otto anni ricchissimi di successi e dovrebbe firmare entro gennaio. L’esperto dirigente sarà molto probabilmente l’amministratore delegato dell’area sportiva nerazzurra e sarà anche il consigliere del d.s. Piero Ausilio. Il primo colpo dell’era Marotta potrebb’essere Sandro Tonali. Ma l’ex a.d. juventino è sempre stato abilissimo a prendere giocatori a costo zero e l’Inter nel suo mirino ha messo Jan Vertonghen, che a giugno sarà libero di andare via, gratis, dal Tottenham.

Jan Vertonghen obiettivo di mercato dell’Inter

Tra i tanti big che sono in scadenza di contratto c’è anche Jan Vertonghen, fortissimo difensore del Tottenham, che può giocare sia da centrale che da esterno destro. Il belga andrebbe senz’altro a completare un reparto già forte e che ha tre centrali di prima fascia come de Vrij, Skriniar e Miranda. Il quarto in questa stagione è Ranocchia, pure lui in scadenza di contratto e che per il momento non ha iniziato ancora a trattare il rinnovo.

Chi è Jan Vertonghen, il difensore del Tottenham che piace all’Inter

Classe 1987, come Leo Messi, Vertonghen ha lasciato il Belgio nel 2003 quando aveva sedici anni. L’Ajax lo scopre e dopo tre anni nel settore giovanile e tre presenze in prima squadra lo manda a farsi le ossa con l’RKC Waalwijk. Per quattro stagioni poi è uno dei pilastri dell’Ajax, con cui si scopre anche goleador (vince anche due titoli olandesi). Nel 2012 passa al Tottenham. Con gli Spurs ha giocato decine e decine di partite, tanti piazzamenti, parecchi gol, ma nemmeno un trofeo. Da dodici anni è uno dei titolarissimi della nazionale del Belgio, ha disputato già 110 partite ed è il giocatore con più presenze di sempre dei ‘Diavoli Rossi’.