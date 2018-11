Beppe Marotta entro gennaio firmerà per l’Inter. Il club nerazzurro si è mosso in modo rapido ha bruciato la concorrenza del Napoli e di alcune squadre straniere, si parlava soprattutto del Manchester United, e ha trovato l’accordo con uno degli uomini che ha fatto grande la Juventus in questi anni. Marotta è stato l’uomo mercato e l’amministratore delegato del club bianconeri che in questi anni ha raccolto un numero impressionati di trofei. E Marotta è stato bravo soprattutto nel realizzare tanti colpi di mercato.

La Juventus Marotta l’ha salutata ufficialmente da poche settimane, anche se l’annuncio dell’addio lo diede a fine settembre, dopo il 3-1 al Napoli. Si è guardato attorno, ha ricaricato le pile, poi ha scelto l’Inter che vuole continuare a crescere e soprattutto vuole tornare a vincere, lo Scudetto manca dal 2010, la Coppa Italia dal 2011. Zhang è diventato presidente da pochi giorni e vuole rinforzare i quadri societari. Alessandro Antonello sarà ancora l’amministratore delegato, ma si occuperà di conti. Piero Ausilio rimarrà come direttore sportivo, resta anche Giovanni Gardini. Beppe Marotta invece sarà l'a.d. dell'area sportiva dell’Inter, che si avverrà della sua esperienza e delle sue conoscenze in chiave mercato. La firma sul nuovo contratto la metterà entro gennaio, periodo di mercato e con Marotta potrebbe arrivare subito un grande colpo.

Il diciottenne del Brescia è stato appena convocato in Nazionale, è il primo ‘Millenial’ dell’Italia e piace a tutte le grandi del calcio italiano, e tutte, chi prima chi dopo, ha già chiesto informazioni a Cellino. La Juventus pareva in vantaggio, ma si è parlato anche del Napoli, della Roma e del Milan, ma ora con Marotta verso l’Inter i nerazzurri potrebbero essere i favoriti nella corsa a Sandro Tonali.