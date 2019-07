L’Inter dopo aver sistemato difesa e centrocampo adesso ha bisogno di attaccanti. Conte è stato chiaro, Marotta lo sa benissimo. Il nome di Lukaku è sempre meno caldo, il belga si sta avvicinando alla Juventus, mentre salgono le quotazioni di Cavani. Nelle prossime settimane di mercato verrà definito invece il futuro di Perisic e Politano, due giocatori che il tecnico sembra aver bocciato.

Cavani o Lukaku, quale bomber sarà il colpo di mercato dell’Inter

Il belga era il grande obiettivo di Conte. L’Inter non ha affondato il colpo. Marotta ha offerto 60 milioni più 5 di bonus, lo United se non vede 83 milioni non cede Lukaku. L’attaccante sembra sempre più vicino alla Juventus, pronta allo scambio con Dybala. Marotta però non dispera e proverà fino all’ultimo a convincere il Manchester United. Nel mercato dell’Inter è spuntato il nome di Edinson Cavani. L’uruguagio non è sul mercato, ma il Paris Saint Germain non si strapperebbe i capelli davanti a una grande offerta. Al ‘Matador’ sarebbe stato proposto un contratto da 9 milioni netti a stagione.

Inter, sono sul mercato Politano e Perisic

Il 3-5-2 rappresenta il dogma di Antonio Conte, che un paio di chance le ha volute dare agli esterni offensivi. Ma né Politano né Perisic lo hanno convinto e sono entrambi in vendita. L’ex giocatore del Sassuolo ha moltissimo mercato e non avrà difficoltà a trovare una nuova squadra. L’Inter potrebbe recuperare quasi interamente la cifra sborsata un anno fa. Politano è un obiettivo di mercato di Montella e Di Francesco che lo conoscono bene e vorrebbero portarlo uno alla Fiorentina e l’altro alla Sampdoria. Ma Politano piace anche all’Atalanta, come caratteristiche sarebbe perfetto nel tridente di Gasperini. Invece sarà più complicato cedere Perisic, che ha un contratto importante. Solo il Monaco si è fatto sotto, mentre le proposte inglesi del passato sono svanite.