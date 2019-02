Calciomercato Inter, le ultime novità sulla trattativa per Rakitic

Le ultime notizie di mercato del club nerazzurro portano a Barcellona, dove il centrocampista croato è ancora lontano dal rinnovare con i blaugrana. Per convincere i catalani e il centrocampista croato, la dirigenza nerazzurra ha in mente di presentare un’offerta di 90 milioni di euro per il cartellino e di 5 per l’ingaggio di Rakitic.