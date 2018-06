Il sogno di Luciano Spalletti, ovvero quello di avere ancora al suo fianco Radja Nainggolan, è vicino a realizzarsi. Le ultime notizie relative al mercato dell'Inter e alla trattativa per il centrocampista belga, parlano infatti di una possibile accelerata dell'operazione nelle prossime ore proprio a margine della riunione di lega dove si sono incrociati i dirigenti delle due squadre. Nonostante ci sia ancora una sostanziale differenza tra domanda e offerta (35 milioni chiesti dalla Roma, 25 più una contropartita tecnica quelli messi sul tavolo dall'Inter), l'affare sembra destinato ad andare in porto entro il 30 giugno.

Grazie anche all'accordo tra l'Inter e Nainggolan, ormai trovato da giorni, l'intesa pare dunque vicina e potrebbe essere finalizzata nelle prossime ore sulla base di circa 29 milioni di euro cash più una contropartita tecnica, che potrebbe essere il talentuoso giocatore della primavera nerazzurra Nicolò Zaniolo: diciottenne molto stimato dal direttore sportivo Monchi.

Quanto guadagnerà Nainggolan

Dopo aver rinnovato con il club capitolino fino al 2021 con un ingaggio di 4.5 milioni di euro più bonus a stagione, Il centrocampista belga sia presta dunque a firmare un nuovo contratto con la società milanese (presumibilmente di 3/4 anni) e a diventare il secondo giocatore più pagato della rosa nerazzurra dopo Mauro Icardi con uno stipendio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro più bonus all'anno.

Come giocherebbe l'Inter con il belga

Con l'arrivo del "Ninja" Luciano Spalletti potrebbe virare definitivamente sul 4-2-3-1, inserendo il belga alle spalle dell'unica punta Icardi. Grazie a questo modulo, che il tecnico aveva già messo in campo a Roma, Nainggolan potrebbe assicurare grande equilibrio sia nella fase di copertura che in quella di possesso palla, lasciando il compito di impostare l'azione al vertice basso della squadra che potrebbe essere Borja Valero. La duttilità dell'ex Cagliari, potrebbe infine tornare utile anche in caso di moduli diversi come il 4-3-1-2 o il 4-3-3.

Il grande gelo con la Roma

A confermare il possibile addio del giocatore alla Capitale, ci sono anche le indiscrezioni che parlano di un clima piuttosto teso tra Nainggolan e la dirigenza giallorossa. Oltre alla voglia di cambiare aria del belga, a pesare ci sarebbe anche la decisione dello stesso Monchi: infastidito dai comportamenti del trentenne di Anversa al di fuori del terreno di gioco. Come riportato dal quotidiano romano "Il Tempo" tra le parti ci sarebbe quindi grande gelo, con la Roma che avrebbe contatti solo con il procuratore Alessandro Beltrami. Il tutto con il benestare di Eusebio Di Francesco, che avrebbe dato il suo ok alla cessione del centrocampista.