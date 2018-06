Dopo le vacanze alle Seychelles si torna a Milano. Dai giorni caldi della vacanza, con tanto di testimonianza social da parte di Mauro Icardi e Wanda Nara, ecco che ora si fa sul serio sul fronte rinnovo per il capitano dell'Inter: la moglie/manager dell'argentino è pronta a trattare il prolungamento con il club nerazzurro e un cospicuo adeguamento di contratto. Dopo le voci delle scorse settimane, secondo cui Maurito era finito sul taccuino della Juventus che avrebbe sacrificato Gonzalo Higuain pure di portare il 9 nerazzurro a Torino, ecco che, secondo quanto riportato da Tuttosport, Wanda Nara ha in programma un incontro con la società bianconera.

La moglie/agente vuole conoscere quali sono i reali progetti della dirigenza bianconera, che avrebbe proposto lo scambio con il Pipita più un conguaglio di 50 milioni di euro. Questo scambio, secondo alcuni, avrebbe già ottenuto il benestare dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, ma non si tratta di un'operazione per niente semplice.

Il rinnovo è la pista più fattibile

Lo scenario che sembra più praticabile resta quella del rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter con ingaggio aumentato, che supererebbe gli 8 milioni a stagione, e innalzamento della clausola di rescissine, che ora è di 110 milioni di euro ed è valida solo per l'estero. Altre ipotesi aprirebbero delle situazioni di mercato totalmente inaspettate e potrebbe verificarsi uno scambio di attaccanti che mai nessuno avrebbe ipotizzato qualche settimana fa. A parlare di questa possibile operazione di mercato sono stati Beppe Marotta, dg della Juve, e Alessandro Antonello, ad dell'Inter, con toni apparsi molto credibili. I dirigente bianconero ha parlato di Higuain: "I nostri calciatori sono incedibili finché non chiedono loro di essere ceduti. Al momento l’argentino è ai Mondiali in Russia e non ha manifestato alcuna volontà di andare via". Antonello ha fatto capire che si farà di tutto per trattenere Icardi: "Non abbiamo niente di cui preoccuparci, è il nostro capitano e resta un nostro calciatore, siamo tranquilli. Nelle prossime settimane ci vedremo per discutere dell’eventualità di un rinnovo di contratto"