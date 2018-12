In attesa di risolvere la questione Mauro Icardi, e in vista della cancellazione del Settlement Agreement da parte dell'Uefa, il club nerazzurro comincia a guardarsi intorno per nuove ed eventuali trattative. Le ultime notizie relative al mercato dell'Inter, riportano alcune indiscrezioni rilanciate dall'Inghilterra riguardanti Mesut Ozil. Il centrocampista dell'Arsenal, da quando è arrivato Unai Emery, è infatti finito spesso in panchina e sarebbe ora pronto a cambiare aria già a gennaio.

Sul trentenne giocatore tedesco di origine turca, pare ci sia infatti un certo interesse da parte della dirigenza di Suning: a caccia di giocatori in grado di portare esperienza e qualità al centrocampo di Luciano Spalletti. Da sempre uno degli idoli della tifoseria dell'Arsenal, Ozil è però finito in fondo alle gerarchie del tecnico Emery. Dopo essere rimasto fuori nel derby di Coppa di Lega contro il Tottenham, il tedesco è rimasto in panchina contro il Bournemouth e ha giocato solo gli ultimi 20 minuti col Southampton.

Le voci sul futuro del giocatore

L'evidente insoddisfazione del giocatore, che ha un contratto fino al 2021, potrebbe a questo punto creare un cortocircuito tra la società londinese e l'entourage dell'ex Real Madrid e portare (secondo il tabloid "Daily Mail") ad una clamorosa separazione già nel prossimo mese di gennaio: un'ipotesi che ovviamente non sarebbe gradita dalla parte più calda della tifoseria dei Gunners.

Se dall'Inghilterra arrivano preoccupanti voci di divorzio, dalla Germania ribattono invece con la notizia della possibile permanenza di Ozil a Londra. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco "Bild", il fantasista avrebbe infatti scartato l'ipotesi di un suo trasferimento in Italia e deciso di finire la stagione in Premier League, procrastinando di fatto la decisione di andar via alla prossima estate.