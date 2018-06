Affondo per Radja Nainggolan e idea Aleix Vidal. Sono queste notizie più calde del calciomercato dell'Inter. Il club nerazzurro, "rimandato" dall'Uefa, continua a lavorare sul fronte delle entrate pur tenendo d'occhio in sede di trattative i paletti imposti dall'Uefa in chiave Fair Play Finanziario. Archiviati i colpi a zero De Vrij e Asamoah e quello legato all'arrivo di Lautaro Martinez, è entrata nel vivo la trattativa con la Roma per il centrocampista belga, con la possibilità sullo sfondo di puntare al laterale del Barça Vidal, più volte accostato sul calciomercato a club italiani, per il dopo Cancelo.

Nainggolan-Inter, le ultime notizie di calciomercato sulle trattativa con la Roma

Dopo giorni di indiscrezioni di calciomercato e di avvicinamenti, nella giornata di ieri Inter e Roma hanno avuto un contatto diretto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i direttori sportivi dei due club Ausilio e Monchi si sono incontrati per fare il punto della situazione. Una conferma dunque delle grandi possibilità che l'affare vada in porto, anche perché i nerazzurri possono contare sulla volontà del giocatore che, nei giorni scorsi, avrebbe manifestato il suo gradimento ad un approdo di mercato nel capoluogo lombardo.

Nainggolan, la richiesta della Roma e l'offerta dell'Inter. Le cifre

Le premesse dunque per una fumata bianca ci sono tutte, ma la strada è ancora lunga. La trattativa di calciomercato per Nainggolan infatti dovrà far registrare un accordo tra le parti per il prezzo: è questo l'ostacolo, come da copione, più alto. La Roma al momento è ferma su una richiesta di 35-40 milioni di euro, mentre l'Inter ha messo sul piatto 22 milioni a cui aggiungere quelli che al momento sono i jolly del ds Ausilio, ovvero alcuni ragazzi interessanti della Primavera, come potrebbero essere Zaniolo e Pompetti. Il tutto con la possibilità di inserire magari il nuovo "diritto di recompra". Si lavora, e chissà che la boutade del presidente della Roma, Pallotta ("Nainggolan va all'Inter") non possa diventare presto reale.

in foto: Foto Sofascore

Vidal nelle trattative dell'ultim'ora di mercato per l'Inter

Nel frattempo l'Inter dovrà colmare anche la lacuna sulla corsia difensiva destra lasciata da Cancelo. Ecco allora che nelle notizie di calciomercato dell'ultim'ora è spuntata quella che è una vecchia conoscenza delle trattativa delle italiane. Ovvero l'esterno Aleix Vidal. Ancora una volta il laterale 29enne spagnolo, torna ad essere accostato al mercato della Serie A: poche le presenze in blaugrana, con la prospettiva di un'altra stagione da seconda scelta per Valverde. Ecco allora che l'Inter ci pensa anche perché potrebbe lasciare la Catalogna, con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra inferiore ai 10 milioni. Una modalità che tornerebbe buona in chiave Fair Play Finanziario.

Inter, il calciomercato in uscita e come cambia con il Fair Play Finanziario

E a proposito di Fair Play Finanziario, l'ultimo verdetto dell'Uefa potrebbe incidere sulle mosse del mercato in uscita. Se il club milanese dovesse chiudere per Nainggolan, per poterlo utilizzare in Champions dovrà cedere. Per compilare la lista Champions bisognerà avere un saldo di mercato a zero: l'acquisto per esempio di Nainggolan, comporterebbe una cessione (così come nel caso di Lautaro Martinez). Il tutto rispetto ai giocatori inseriti nell'ultima lista presentata all'Uefa, con Icardi, Perisic, Brozovic e Handanovic che potrebbero essere delle "pedine" utili in termini economici con una cessione. Non è del tutto da escludere dunque una cessione big.