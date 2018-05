Il Fair Play Finanziario imposto al club nerazzurro dall'Uefa, rischia di destabilizzare notevolmente il mercato dell'Inter. A causa dei paletti imposti dal "governo" del calcio europeo, la società milanese potrebbe infatti essere costretta a cedere diversi giocatori della sua rosa per far cassa. Le ultime trattative relative ai possibili calciatori in uscita non riguarderebbero solo Mauro Icardi, ma anche altri nomi eccellenti della squadra di Luciano Spalletti.

Nella prossima stagione la formazione nerazzurra potrebbe quindi presentarsi ai nastri di partenza del campionato, con una rosa notevolmente modificata soprattutto nel reparto offensivo. Oltre all'attaccante argentino, potrebbero infatti partire anche Perisic, Candreva, Eder e Pinamonti: attaccanti per i quali l'Inter ha già avuto in passato diverse richieste da altre società.

Il futuro di Perisic

Subito dopo Icardi, il giocatore più chiacchierato del club interista è Ivan Perisic. Inseguito a lungo dal Manchester United nella scorsa estate, L'attaccante croato continua ad avere grandi estimatori non soltanto dalla Premier League ma anche dalla Liga spagnola, e grazie ad un eventuale sua cessione l'Inter potrebbe ricavare un'ottima plusvalenza. Arrivato nell'estate del 2015 grazie ad un investimento di 18 milioni più bonus, Perisic potrebbe infatti partire per più di 50 milioni di euro. Per Antonio Candreva, invece, nelle ultime ore si è parlato di un suo possibile inserimento nella trattativa con il Valencia legata al riscatto di Joao Cancelo.

Eder e la carta Pinamonti

Infine rimangono da valutare le posizioni di Eder e Pinamonti. L'italobrasiliano, che ha un contratto fino al 2021, ha già rischiato di partire in diverse occasioni. Ora anche per lui la cessione potrebbe essere vicina, visto che altre società potrebbero garantirgli un ruolo da protagonista rispetto a quello attualmente ricoperto a Milano. Il giovane attaccante esploso nella formazione Primavera, potrebbe infine tornar utile come contropartita tecnica in trattative con eventuali club di serie A, come ad esempio quella per arrivare al centrocampista del Cagliari Nicolò Barella.