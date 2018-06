Dopo aver centrato l'accesso alla prossima Champions League, l'Inter si sta già rinforzando in vista della prossima stagione. Presi de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, il club di Suning ha nel mirino anche altri giocatori ritenuti da Luciano Spalletti funzionali al suo gioco e utili per affrontare gli impegni del campionato e di coppa. Le ultime indiscrezioni relative al mercato nerazzurro, parlano di un interesse anche per Enrico Brignola.

Oltre ai vari Dembélé, Nainggolan e Barella, la società nerazzurra ha dunque posato gli occhi anche sul giovane attaccante del Benevento: una delle rivelazioni più sorprendenti dell'ultima stagione. Il diciannovenne cresciuto nel club giallorosso è l'ultima idea del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio che sta seguendo da vicino quello che viene considerato da molti un esterno offensivo di grande prospettiva.

Vigorito fissa il prezzo

Per Enrico Brignola c'è però la fila fuori dalla porta del presidente Oreste Vigorito. Nei giorni scorsi diverse squadre italiane hanno già mosso i primi passi. Lo ha fatto il Napoli, sempre a caccia di esterni di qualità, così come hanno sondato il terreno anche l'Atalanta e la Fiorentina. Prima del problema con l'Uefa si era fatto vivo anche il Milan: squadra per cui fa il tifo il classe '99 di Caserta. L'ottimo campionato con la squadra di De Zerbi e l'esordio nell'Under 21 di Di Biagio, hanno però fatto lievitare il costo del suo cartellino.

Sotto contratto con il club sannita fino al 2021, Brignola ha ora raggiunto una quotazione di mercato che si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro. Una richiesta importante quella di Vigorito, che l'Inter proverà a discutere in un imminente incontro che dovrebbe andare in scena nei prossimi giorni. L'idea del club nerazzurro è quella di anticipare la concorrenza, mettere le mani sul giocatore e poi magari prestarlo per farlo maturare ulteriormente.