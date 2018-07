Una squadra nuova, per competere per il solito vecchio obiettivo: dominare in Italia e possibilmente anche in Europa. I tifosi dell'Inter possono sorridere, perché il lavoro di Ausilio e di tutta la dirigenza sta dando i suoi frutti. Le ultime notizie relative al calciomercato nerazzurro, parlano infatti delle recenti trattative e dell'imminente acquisto di Malcom: attaccante brasiliano del Bordeaux.

Il ventunenne di scuola Corinthians, sbarcato in Francia nel gennaio del 2016 per cinque milioni di euro, è dunque vicino a coronare il suo sogno di giocare in Serie A. Il Bordeaux ha infatti accettato di cede il suo gioiello con la classica formula del prestito con obbligo di riscatto. L'Inter dovrà dunque versare subito 10 mln per il prestito oneroso e successivamente altri 30 per il riscatto.

La pista Florenzi

L'affare pare dunque vicino alla sua conclusione, anche se dalla Francia continuano ad arrivare notizie decisamente poco confortanti. Secondo "Le 10 Sport", il Bordeaux non sarebbe propenso ad un accordo di questo genere ma vorrebbe subito una cessione a titolo definitivo sempre a 40 milioni di euro. Una posizione, quella della società girondina, dettata dal fatto che su Malcom continua ad esserci l'interesse anche di Tottenham e Bayern Monaco: pronte a fiondarsi sull'esterno brasiliano.

Nell'attesa la società di Suning continua comunque a sondare il terreno anche per altre zone del campo. Dopo aver perso Joao Cancelo, l'Inter sta monitorando le situazioni di Sime Vrsaljko e Alessandro Florenzi. Per il difensore croato, gli spagnoli chiedono 20/25 milioni di euro e non sembrano convinti di un accordo legato ad un prestito con diritto di riscatto. Il giallorosso, che va in scadenza nel 2019, è invece ancora lontano dal rinnovare. La Roma avrebbe offerto un prolungamento a 3 milioni di euro all'anno, l'Inter potrebbe rilanciare con un ingaggio di almeno 4 netti a stagione.