L'Inter è alla ricerca di un terzino destro. Sono diverse settimane che al club nerazzurro vengono accostati Darmian, Aleix Vidal, Florenzi e Zappacosta ma in pole position sembra esserci Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid. Il laterale croato con il Cholo Simeone non ha il posto da titolare fisso e ha da poco rinnovato il contratto con adeguamento del contratto a 3 milioni di euro a stagione ma l’Atletico dovrà fare i conti anche col Fairplay Finanziario: i colchoneros dovranno pagare i 50 milioni dell’obbligo di riscatto di Diego Costa al Chelsea e 60 milioni per l’acquisto di Lemar dal Monaco. Un po' di liquidità servirebbe e il sacrificato potrebbe essere proprio Vrsaljko che, però, viene valutato 25 milioni di euro e la società spagnola terrà in considerazione solo offerte per la cessione a titolo definitivo.

Il Napoli e la Roma su Vrsaljko

L’agente del calciatore, Giuseppe Riso, ha fatto sapere che a Vrsaljko sono interessate anche il Napoli e la Roma, che avevano chiesto informazioni in passato, ma in questo momento è l’Inter la squadra più calda. Piero Ausilio ritiene eccessiva la richiesta del club spagnolo e parte da una valutazione di poco superiore ai 10 milioni che poi, più o meno, è il valore con cui il croato è a bilancio con i Colchoneros.

in foto: La scheda di Sime Vrsaljko. (transfermarkt.it)

Il piano dei nerazzurri

Il club nerazzurro, secondo quanti riportato dal Corriere dello Sport, vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto ma prima deve cercare di piazzare qualche giocatore come Eder, Borja Valero e Pinamonti: se dovesse entrare denaro contante allora potrebbero essere valutate altre formule. Vrsaljko aveva già chiesto di essere ceduto a gennaio perché intenzionato a cambiare aria: il terzino croato vorrebbe riabbracciare la Serie A ma sta aspettando l’offerta giusta mentre l’Inter, dal canto suo, sta studiando come piazzare il suo affondo.