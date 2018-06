Un mercato finora da applausi quello dell'Inter, non solo per le mosse oculate in entrata. A far sorridere i dirigenti della società nerazzurra è l'operato sul fronte delle uscite che ha permesso al club del capoluogo lombardo di incassare i 45 milioni di euro necessari per le plusvalenze che permettono di assecondare le richieste dell'Uefa, rientrando nei parametri del Fair Play Finanziario.

Inter, perché bisognava incassare 45 milioni dal mercato in uscita

Perché l'Inter aveva bisogno di incassare 45 milioni di plusvalenze dal mercato? E' quanto richiesto dall'Uefa che ha ribadito per i nerazzurri la necessità di rientrare in determinati parametri imposti dal Fair Play Finanziario. Servivano 45 milioni da ottenere cedendo giocatori rivenduti ad un prezzo superiore rispetto all'acquisto. La bravura della dirigenza dell'Inter è stata nella cessione di calciatori della rosa, senza rinunciare a big come Icardi, Perisic e Brozovic (almeno per ora)

Tutte le plusvalenze sul calciomercato dell'Inter in uscita

E dalle plusvalenze l'Inter ha incassato addirittura 45.5 milioni di euro. 11 i calciatori ceduti: da Bardi al Frosinone (per un milione di euro; plusvalenza da 0,75 milioni), passando per Biabiany al Parma (incassati 2 mln; plusvalenza 1,6 mln), con Bettella all'Atalanta (incassati 7 mln; plusvalenza 6,9 mln), Carraro all'Atalanta: (incassati 5 mln; plusvalenza 5 mln), Odgaard al Sassuolo (incassati 5 mln; plusvalenza 3,8 mln), Radu al Genoa (incassati 7 mln; plusvalenza 6,95 mln), Valietti al Genoa (incassati 5,5 mln; plusvalenza 5,5 mln), Zaniolo alla Roma (incassati 4,5 mln; plusvalenza 2,5 mln), Nagatomo al Galatasary (incassati 2,5 mln; plusvalenza 2 mln)

Le operazioni di mercato più costose in uscita per l'Inter

I fiori all'occhiello sono quelli relativi a Kondogbia, che dopo il prestito è stato acquistato al Valencia che per lui ha investito 25 milioni con una plusvalenza da 2.5. E Santon, che girato alla Roma ha permesso di incassare 9.5 milioni di euro, con una plusvalenza di 8 milioni. Il tutto senza rinunciare ad alcun big, con l'Inter che ha potuto operare anche sul mercato in entrata registrando i colpi De Vrij, Asamoah, Nainggolan, Lautaro Martinez e Politano.