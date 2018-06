Con Radja Nainggolan ormai ad un passo, l'Inter pensa già al prossimo colpo di calciomercato in entrata. E nelle ultime notizie sulle trattative c'è un nome nuovo, quello di Suso, l'esterno del Milan per il quale i nerazzurri sono disposti a fare un tentativo. Primi contatti con l'entourage del calciatore spagnolo classe 1993 per l'Inter che si è informata sulla fattibilità dell'operazione che permetterebbe a Spalletti di avere una nuova freccia per il suo reparto offensivo. Anche il Milan è stato avvisato di questo sondaggio di calciomercato, e aspetta le mosse dei nerazzurri che potrebbero piazzare un'offerta convincente mettendo sul piatto una contropartita gradita

Inter, Suso nelle ultime notizie di calciomercato

Nelle ultime notizie di calciomercato dell'Inter dunque non c'è solo il colpo Nainggolan, ormai quasi chiuso ma anche la possibilità di imbastire una trattativa per Suso. Come evidenziato da Sky, la dirigenza nerazzurra avrebbe avuto dei contatti con l'agente dello spagnolo Lucci. Contatti di cui è stato avvisato anche il Milan, che non ha mai chiuso definitivamente ad una cessione del giocatore che pur essendo molto stimato da Gattuso, potrebbe andar via in caso di pagamento della clausola rescissoria di 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, per Suso trattativa con contropartite con il Milan

40 milioni sicuramente rappresentano una cifra molto alta per un'Inter che deve sempre fare i conti con i vincoli del Fair Play Finanziario. Ecco allora che, come accaduto per Nainggolan (nell'operazione con la Roma sono stati inseriti Zaniolo e Santon), i nerazzurri potrebbero inserire nella trattativa di calciomercato delle contropartite tecniche gradite al Milan. Un nome caldo potrebbe essere quello di Antonio Candreva che con un eventuale arrivo di Suso perderebbe il suo posto da titolare sulla corsia destra. I rossoneri però, nel caso in cui arrivasse un'offerta ufficiale dell'Inter di mercato, preferirebbero puntare su uno tra Brozovic o Perisic, molto stimati dal ds Mirabelli.

Milan, come sostituire Suso in caso di cessione sul mercato

Se dovesse arrivare un'offerta ufficiale da parte dell'Inter per Suso, e il Milan dovesse aprire alla cessione a quel punto bisognerebbe trovare un'alternativa valida sulla corsia destra per Gennaro Gattuso. A prescindere dalle possibili contropartite inserite nell'affare, il nome più gettonato in chiave mercato per i rossoneri resta quello di Callejon. Quest'ultimo già da settimane è nel mirino del Milan, che pensa di pagare la clausola rescissoria di 20 milioni, con buona pace del Napoli. Il suo connazionale ed ex compagno in azzurro Reina potrebbe essere lo sponsor di un'operazione che permetterebbe a Gattuso di trovare un sostituto all'altezza di Suso sulla corsia destra.

Inter, le notizie dell'ultim'ora sulle trattative di calciomercato

Se il colpo Nainggolan potrebbe essere chiuso nei prossimi giorni in maniera formale, l'Inter sul mercato sta seguendo diverse piste. L'obiettivo è sfruttare il tesoretto garantito dai giovani della Primavera (che potrebbero essere ceduti con la formula della recompra), e possibili contropartite per arrivare a diversi obiettivi. Oltre al pressing continuo per Malcom non si molla la presa per Politano, con un ritorno di fiamma per Dembélé per il quale la Juventus sembra essersi defilata.