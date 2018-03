Aveva promesso grandi novità ed è stato di parola. Il commissario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, ha annunciato le più importanti nel corso della riunione di Lega che si è svolta nelle scorse ore negli uffici milanesi di via Rosellini. Il presidente del Coni, dopo aver per l'ennesima volta ricordato la figura di Davide Astori, ha elencato i grandi cambiamenti a cui andrà incontro il nostro calcio.

Al di là delle decisioni per il prossimo campionato, per il quale è stato scelto di adottare la formula inglese e giocare ben tre partite nel periodo natalizio, Malagò ha anche ufficializzato una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le date del mercato: "Il 17 di agosto terminerà il mercato, 24 ore prima dell'inizio ufficiale del campionato. La stessa cosa avverrà a gennaio, quando il mercato si chiuderà il 18 gennaio, un giorno prima del ritorno in campo. E' una vera e propria rivoluzione culturale".

Il nuovo presidente della Lega di A.

A margine della riunione, è stato toccato anche il punto relativo all'elezione del nuovo presidente: "Il 19 marzo avremo sicuramente un presidente – ha spiegato Malagò – Si procede verso la convocazione dell'Assemblea a Milano alle 15, all'ordine del giorno la riforma dello Statuto e la nomina del presidente Gaetano Miccichè. Oggi tutte le società rappresentate hanno accettato all'unanimità la candidatura".

De Siervo possibile amministratore delegato.

Per quanto concerne la nomina dell'amministratore delegato, bisognerà invece attendere il responso dell'Antitrust (in programma il 25 marzo) sulla vicenda dei diritti televisivi acquistati da MediaPro. "E' necessario attendere, per individuare una figura di amministratore delegato più consona e giusta sulla base di quello che potrebbero essere le esigenze sul tema dei diritti televisivi e anche in campi diversi". Tra i nomi papabili per questo ruolo, anche quello di Luigi De Siervo: attuale ad di Infront.