Godersi tutte le partite di Serie A e di Serie B, comodamente a casa propria, su un canale tematico, con soli 40 euro complessivi. Un sogno? No, la realtà di Mediapro, la società spagnola che ha vinto il bando da intermediario indipendente per i diritti tv della Serie A con un'offerta da 1 miliardo e 50 milioni. Sembra un spot e invece è ciò che intenderebbero compiere i vertici della società spagnola nel momento in cui l'Antitrust sdoganerà la loro offerta permettendo di entrare di diritto nel calcio italiano via etere. Non solo come distributori permettendo un'eventuale maggiore concorrenza tra le piattaforme esistenti, ma anche come produttori diretti dell'offerta televisiva.

Più utenza, più prezzi popolari.

Il discorso di Mediapro non fa una piega da un punto di vista imprenditoriale: più si allarga il bacino d'utenza, più è possibile abbassare la soglia economica di partenza. In pratica, più calcio per tutti a prezzi più modici. Un uovo di Colombo che potrebbe davvero cambiare il panorama televisivo-calcistico italiano, con una distribuzione capillare e solida a chi già offre il servizio televisivo sia a chi potrebbe proporsi come alternativa valida.

Distributori e produttori.

E poi c'è il pensiero – non tanto recondito – di porsi oltre che come distributori anche come produttori esecutivi. Con un proprio canale tematico, un canale della Lega Calcio avvallato dagli stessi club. Un'idea che aprirebbe ulteriori nuovi scenari fino ad oggi sconosciuti in Italia.

In Italia in questo momento c'è un'offerta a un prezzo molto alto e una a un prezzo molto basso. Noi abbiamo sempre lavorato per offrire tutte le partite al punto d'incontro fra l'offerta più economica e più completa. Secondo la nostra stima nell'ottica del canale tematico, il prezzo per vedere in Italia tutta la Serie A e la B dovrebbe essere fra 35 e 40 euro

La nuova realtà nei diritti tv.

La presenza di Mediapro è una realtà rivoluzionaria nella compravendita dei diritti calcistici televisivi. Il colosso spagnolo è pronto a stravolgere con i propri parametri che lo hanno reso una certezza all'estero – dove opera da oltre 10 anni – l'attuale panorama italiano.