Dopo sette stagioni in giro per l'Europa, Ryan Babel ha deciso di rientrare in Inghilterra e di firmare con il Fulham. Il trentaduenne attaccante olandese, esploso nell'Ajax e diventato un "top player" nel Liverpool, nelle ultime ore ha infatti messo il suo autografo sul contratto che lo legherà alla squadra di Claudio Ranieri per i prossimi sei mesi: il tutto dopo una stagione intensa vissuta in Turchia con la maglia del Besiktas.

La posizione in classifica dei "Cottagers", attualmente penultimi in Premier League con 14 punti, non ha così spaventato l'ex attaccante dei Reds: "Ho fiducia nella squadra e sono convinto che possiamo salvarci – ha spiegato Babel ai giornalisti inglesi – Questo è uno dei motivi per cui sono qui". Dopo aver lasciato il Liverpool nel 2011, l'olandese ha vissuto esperienze importanti anche con l'Hoffenheim, la squadra turca del Kasımpasa e il Deportivo de La Coruna, prima di arrivare ad Istanbul nel 2017.

Il Besiktas ha trovato il sostituto: Marko Pjaca

Ad accogliere il nazionale olandese è stato il vicepresidente della società londinese: "Ryan ha fatto cose importanti sia con le squadre di club che con la nazionale in palcoscenici internazionale – ha dichiarato Tony Khan – Siamo contenti che abbia accettato di venire al Fulham, proprio mentre siamo impegnati nel rinforzare la squadra per il resto della stagione. Insieme a Ranieri siamo fiduciosi che Ryan potrà far bene in Premier League e darci una mano".

Perso Ryan Babel, il Besiktas si sta intanto attrezzando per sostituire l'esperto giocatore orange. Secondo i media turchi nel mirino della formazione allenata da Şenol Güneş sarebbe finito l'attaccante croato della Fiorentina Marko Pjaca: giocatore che, dopo il trasferimento a Firenze, non ha ancora ritrovato quei colpi che avevano convinto al suo acquisto la Juventus.