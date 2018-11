Cosa offrirò ai giocatori in caso di partite senza incassare gol? La pizza non basta. Forse è meglio andare da McDonald's….

Claudio Ranieri si è presentato come tecnico del Fulham nel pomeriggio e ha promesso già dei premi in caso di diverse gare senza subire reti. La squadra londinese è attualmente fanalino di coda della Premier League con appena 5 punti raccolti in 12 partite e il tecnico romano è stato chiamato al posto del serbo Slavisa Jokanovic per risollevare le sorti del club di Craven Cottage. Ranieri torna a sedersi su una panchina inglese dopo l'esperienza alla guida del Leicester, condotto sul gradino più alto della Premier League appena due anni fa, e dovrà cercare di far mantenere la categoria al Fulham:

Ora non è importante pensare ai miracoli. Dobbiamo lavorare sodo. Quella è stata una favola, dimentichiamola. Ci saranno molte battaglie. È importante essere pronti insieme: il club, i giocatori, i tifosi, tutti insieme. L'ambiente deve sostenerci nei momenti difficili, come questo. Sceglierò i giocatori che mi trasmettono spirito battagliero.

Il tecnico romano, che esordirà contro il Southampton dopo la pausa per le nazionali, ha parlato dei 31 goal incassati in questa stagione dal Fulham e di come proverà a rimediare per cercare di migliorare questa statistica. Claudio Ranieri è convinto che i Cottagers hanno le potenzialità per potersi salvare: