Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Fulham che nei giorni scorsi aveva sollevato dall'incarico Slaviša Jokanović considerato il trend di rendimento (5 punti e ultimo posto in classifica dopo 12 incontri). Sabato 24 novembre, in casa contro il Southampton ci sarà il debutto ufficiale. Il tecnico romano – che ha firmato pluriennale – torna così al timone di una squadra della Premier League dopo aver allenato e vinto con il Leicester.

Shahid Khan – si legge nella nota della dirigenza -, presidente del Fulham Football Club, ha annunciato di aver nominato Claudio Ranieri come direttore del Fulham Football Club, in sostituzione di Slaviša Jokanović.

Ad attendere Ranieri ci saranno subito match importanti e che lasciano spazio anche all'amarcord: fra 2 giornate affronterà il Chelsea di Maurizio Sarri allo Stamford Bridge (stadio nel quale lui stesso è stato protagonista anche al timone dei Blues) mentre fa 3 incrocerà il (suo) Leicester a Craven Cottage. Una gara, quelle contro The Foxes, che avrà un valore speciale soprattutto dal punto di vista umano e affettivo non solo per i ricordi che lo legano al club ma anche per la recente scomparsa del presidente, Vichai Srivaddhanaprabha.