Tutti vogliono Nicolò Barella. Al lungo elenco di pretendenti si aggiunge pure il Tottenham. Il centrocampista sardo da un anno e mezzo gioca su altissimi livelli, si è fatto valere anche con la maglia della Nazionale e già nel mercato di gennaio potrebbe cambiare squadra. L’infortunio subito da Dembélé, che si fermerà per due mesi, potrebbe accelerare la trattativa e spingere gli ‘Spurs’ a prendere subito il calciatore.

Nicolò Barella uomo mercato

Ha fatto passi da gigante Barella che è un obiettivo di mercato da tempo delle due squadre milanesi, della Juventus, della Roma, che il vice Nainggolan non lo ha preso e che prendendo eventualmente il ventunenne cagliaritano prenderebbe il suo esatto sostituto, ma anche del Napoli, sembra sia stato espressamente richiesto da Ancelotti, e del Tottenham. I media inglesi sostengono che gli osservatori degli Spurs abbiano scritto grandi relazioni e Pochettino si sia convinto. L’offerta potrebbe essere presentata a breve.

Il mercato del Tottenham, senza acquisti e cessioni

Il mitico White Hart Lane non c’è più, quello nuovo finalmente è pronto, e tra qualche settimana il Tottenham non giocherà più a Wembley le partite casalinghe. L’enorme spesa per il nuovo impianto unita al fatto di avere una rosa già di primissima fascia ha portato il Tottenham a un’assoluta inoperosità nello scorso mercato estivo. Probabilmente è stata la prima volta nella storia che una squadra ha chiuso la sessione senza aver effettuato nemmeno un movimento di mercato, né in entrata né in uscita. Le critiche non sono mancate. Perché negli ultimi anni il Tottenham spesso è andato vicino al grande trionfo, ma è sempre mancato sul più bello e in parecchi, dai media ai tifosi, pretendevano un paio di colpi per migliorare una squadra forte, ma che forse non ha troppe alternative proprio a metà campo, dove serve un giocatore che potrebbe essere proprio Barella.