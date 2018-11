Tottenham-Inter come ampiamente previsto sarà la partita che deciderà il destino dei nerazzurri nel girone di Champions, la squadra di Spalletti la giocherà con un bel vantaggio, perché ha tre punti in più e in virtù del successo ottenuto nella sfida dell’andata con un pareggio tornerà agli ottavi dopo sette anni. A quel match non prenderà parte sicuramente Moussa Dembele, che tornerà in campo direttamente nel 2019.

Dembele fuori due mesi, guai per il Tottenham

Sabato scorso nel match di Premier League con il Wolverhampton Dembele ha subito un infortunio alla caviglia, subito si era capito che il problema fosse serio, ma nessuno poteva immaginare che la lesione al legamento della caviglia destra potesse tenere fuori il giocatore per due mesi. Dembele tornerà a disposizione direttamente nel 2019, salterà così il match di Wembley tra Tottenham e Inter e si perderà il ricchissimo periodo di partite di Premier, cioè quello che va dalla seconda metà di dicembre ai primi di gennaio. Una pedina in meno nello scacchiere di Pochettino e del Tottenham.

Infortunio per Coutinho

Perde un altro elemento fondamentale anche il Barcellona che, già privo di Leo Messi, per qualche settimana, almeno due o tre, non disporrà di Philippe Coutinho. Il brasiliano aveva già saltato il match di Champions con l’Inter e a causa di un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra sarà costretto a fermarsi. Certa la sua assenza contro il Betis, domenica prossima. Coutinho dovrà anche saltare le due partite delle nazionale brasiliana. Tite lo aveva naturalmente selezionato per le due amichevoli che chiuderanno il 2018 calcistico della Seleçao. Coutinho farà di tutto per essere a disposizione alla ripresa del campionato. Sicuramente avrà una chance di giocare Malcom, obiettivo di mercato della Roma, a segno contro l’Inter in Champions.