Si chiama Gabriele Rolando, è un centrocampista di 24 anni e da oggi è anche un nuovo giocatore della Reggina. A confermare l'acquisto del classe '95, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, ci ha pensato proprio il club calabrese con un post pubblicato sui social che in poco tempo ha fatto parlare di sé. Complice l'assonanza del cognome del nuovo arrivato con quello di Ronaldo, la società amaranto si è infatti divertita a presentare il ragazzo con un fotomontaggio davvero speciale.

Anche Reggio Calabria ha il suo "GR7"

Nel messaggio pubblicato su Instagram dai social media manager calabresi, si vede infatti la sagoma di CR7, nella sua classica posa dopo un gol, con la divisa ufficiale della Reggina, il numero 7 sulla schiena e il nome Rolando poco sopra. Una trovata divertente e geniale, che è riuscita a raccogliere decine e decine di like e condivisioni. L'ormai famoso "Siuuuu" del cinque volte Pallone d'Oro, che il portoghese "custodisce" gelosamente come un marchio di fabbrica, ha dunque accompagnato l'arrivo di Gabriele Rolando a Reggio Calabria. L'ex Sampdoria ha infatti firmato con il club di Serie C per tre anni, dopo le sue ultime esperienze nel torneo cadetto con le maglie di Latina, Palermo e Carpi.

in foto: Gabriele Rolando con la maglia del Carpi

Quando è nata la famosa esultanza di CR7

Il tutto a pochi giorni dall'intervista che il suo quasi omonimo ha rilasciato proprio per spiegare come e dove è nata la sua ormai proverbiale esultanza: "E' nata un giorno mentre ero in tournée negli Stati Uniti con il Real Madrid – ha spiegato il cinque volte Pallone d'Oro in un'intervista concessa al canale YouTube Soccer.com – Non so come mi sia venuta in mente, l'ho fatta in maniera sincera subito dopo aver realizzato un gol. Ho segnato, ho fatto un salto e ho urlato quel ‘Siiiuuu'. Ai tifosi è piaciuto tanto cheda allora ho continuato a farla".