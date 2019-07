Nelle terza e ultima amichevole della tournée asiatica della Juventus è arrivata un pareggio per 3-3 contro il Team K-League, la selezione dei migliori giocatori del campionato sudcoreano, al World Cup Stadium di Seul. Dopo la sconfitta col Tottenham e la vittoria con l'Inter ai rigori i bianconeri hanno pareggiato contro i migliori profili della massima lega calcistica professionistica della Corea del Sud con una rimonta finale. Ancora qualche problema difensivo per la squadra di Maurizio Sarri, che ha sofferto molto la freschezza dei calciatori avversari ma c'è anche da sottolineare come gli spostamenti intervallati da allentamenti pesino sulle gambe dei calciatori in questo momento. Da segnalare il mancato impiego di Cristiano Ronaldo.

Problemi per la Vecchia Signora negli spostamenti: i primi ritardi si sono registrati all'arrivo all'aeroporto, motivo che ha scombussolato il proseguimento dell'intera giornata, e dopo la squadra bianconera ha impiegato, causa traffico, un'ora e 50 minuti per arrivare allo stadio. Di conseguenza la gara è iniziata con un ritardo considerevole rispetto all'orario previsto.

Super gol di Osmar, costruzione corale Juve per Muratore

Parte subito in salita la gara per i bianconeri in virtù del goal fantastico di Osmar: lo spagnolo ha rubato palla a Higuain a centrocampo, si è portato avanti di qualche metro e ha lasciato partire un missile che si è infilato all'incrocio. La risposta della Juve non si è fatta attendere ed è arrivato immediato il pareggio con Muratore al termine di un'azione bellissima corale fatta di cinque tocchi da sinistra verso il centro che hanno creato lo spazio per il destro del centrocampista, bravissimo a incrociare e mettere in rete.

Il gol di Cesinha e esultanza alla CR7: ghigno del lusitano

Allo scadere del primo tempo la squadra coreana è tornata in vantaggio con il destro a incrociare di Cesinha: l'attaccante, dopo un bello scambio sul lato destro, ha scaricato in rete il punto del 2-1 per la rappresentativa della K-League e ha esultato come Cristiano Ronaldo che non ha preso benissimo questo emulazione da parte del calciatore brasiliano.

Goffo Matuidi, Pereira di classe: finisce 3-3

Taggart ha portato sul doppio vantaggio la rappresentativa coreana, dopo un'azione costruita bene dalla sinistra e dopo un rimpallo in area, al volo, il calciatore australiano ha messo la palla nell'angolino, ma sono Blaise Matuidi e Matheus Pereira a fissare il risultato sul 3-3. Il centrocampista francese ha accorciato le distanze con un tocco dei schiena/spalla su cross dalla destra mentre il classe 1998 brasiliano ha prima saltato il diretto avversario con un tunnel e poi ha insaccato con un morbido tocco sotto sul portiere in uscita.

I prossimi impegni della Juventus

La squadra di Maurizio Sarri, dopo essere rientrata in Italia, tornerà in campo il 10 agosto a Stoccolma per il test contro l’Atletico Madrid prima del consueto appuntamento di Villar Perosa con la sfida tra Juventus A e Juventus B.