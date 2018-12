Cristiano Ronaldo riposa, nel Milan non ci sarà Suso, Napoli al completo contro l'Inter (Allan ha recuperato e in campo si vedrà la formazione di Champions), nerazzurri senza Nainggolan (punito dal club per violazione del codice di regolamento). Sono alcuni degli spunti emersi in queste ore di immediata vigilia delle partite. Si gioca a Santo Stefano, una novità assoluta per il calcio italiano: ad aprire il turno di campionato (il 29/12 ci sarà giornata l'ultima dell'anno) sono i rossoneri di Gattuso impegnati a Frosinone (ore 12.30). La Juventus andrà in campo a Bergamo alle 15 (uno degli altri quattro incontri in programma nel pomeriggio) e per la prima volta dall'inizio della stagione non ci sarà CR7 tra i titolari. Tre i match delle 18 tra cui spiccano Roma-Sassuolo (una sorta di disfida per la zona Champions) e Torino-Empoli (coi granata che hanno bisogno di punti per agganciare la zona Europa League). In serata riflettori puntati sulla sfida di San Siro.

Serie A, 18a: calendario e orari delle gare del Boxing Day

Tre partite su DAZN (Frosinone-Milan delle 12:30, Bologna-Lazio delle 15:00 e Torino-Empoli delle 18:30), tutte le altre sui canali di Sky Sport. Ecco la programmazione televisiva delle partite della 18sima giornata di Serie A, il cosiddetto ‘boxing day' all'italiana che avrà il momento clou nel big match in programma alle 20:30 a San Siro tra Napoli e Inter