Un punto e un giocatore infortunato. Il Cagliari torna da Reggio Emilia con un pareggio e con il problema di Luca Cigarini. Il 31enne centrocampista, dopo soltanto 26 minuti, ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema fisico rimediato in occasione di un contrasto con Magnanelli: infortunio che ora si teme possa essere più grave del previsto. Secondo le prime indiscrezioni, per l'ex giocatore della Sampdoria potrebbe infatti trattarsi di una microfrattura ossea e non di una semplice distorsione alla caviglia destra.

In attesa del responso degli esami che verranno effettuati nelle prossime ore, è stato lo stesso tecnico rossoblu a parlare del ko del suo centrocampista: "Ha qualcosa alla caviglia – ha spiegato Lopez, in conferenza stampa – Ora non siamo in grado di sapere se sia una distorsione o una botta".

L'analisi di Lopez.

"Mi sono spaventato quando l'ho visto con le stampelle – ha concluso l'allenatore dei sardi – Non so bene cosa abbia fatto, gli hanno colpito la caviglia coi tacchetti, ma non so come stia". Arrivato a Cagliari nel corso del mercato estivo, Luca Cigarini è uno dei giocatori più importanti del centrocampo sardo e, a causa di questo infortunio, rischia ora di rimanere lontano dai campi di calcio per qualche settimana e di saltare le prossime partite con Chievo, Napoli e Genoa: fondamentali per il cammino dei rossoblu in campionato.

Al di là del problema alla caviglia di Cigarini, Diego Lopez ha poi commentato il pareggio del "Mapei Stadium": arrivato dopo una partita avara di emozioni. "Volevamo altro, ma di fronte c'era una squadra determinata che ha cercato di giocare. Non si è vista una bellissima partita, abbiamo inciso poco là davanti. E' un punto importante, ce lo teniamo stretto e continuiamo a lavorare".