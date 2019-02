Cagliari, i pastori protestano: tecnico e giocatori bloccati dentro al centro sportivo

In attesa di spostarsi in aeroporto e imbarcarsi per Milano, la squadra rossoblu ha trovato davanti ai cancelli d’ingresso di Asseminello una folta delegazione di pastori sardi: in protesta contro le industrie che pagano il loro latte ad un prezzo giudicato troppo basso. “Siamo qui pacificamente e vogliamo che la squadra si unisca alla nostra battaglia”, hanno detto gli allevatori.