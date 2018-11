È passato pochissimo tempo dall'addio di Julen Lopetegui al Real Madrid, ma il tecnico basco potrebbe tornare subito in pista visto l'interesse mostrato per lui da diverse squadre. Una delle piste più importanti porta alla panchina della nazionale degli Stati Uniti. La Federazione americana starebbe valutando l'ex selezionatore della Spagna per recuperare lo status perduto negli ultimi anni dopo la partenza di Bruce Arena: la rappresentativa a stelle e strisce non è riuscita a qualificarsi per l'ultima Coppa del Mondo e in questo momento ha come commissario tecnico provvisorio Dave Sarachan. In questa sosta per amichevoli internazionali gli USA hanno perso contro l'Inghilterra (3-0) e l'Italia (1-0) ma hanno portato in Europa diversi giovani talenti che attendono solo una guida stabile. I vertici della Federazione stanno cercando qualcuno che sappia come gestire questi nuovi volti e Lopetegui, che ha lavorato anche con l'Under 21 spagnola, potrebbe essere

L'allenatore basco continua ad avere un grande credito internazionale nonostante quanto accaduto negli ultimi sei mesi: ci sono tanti addetti ai lavori che non lo vedono come il colpevole assoluto della brutta partenza del Real Madrid nella prima stagione post Zidane, conclusasi con la sua partenza dal club. Sebbene per regolamento non possa allenare più in Liga in questa stagione, può farlo all'estero e gli Stati Uniti potrebbero essere una buona opportunità per ripartire subito e buttarsi alle spalle ciò che è successo negli ultimi mesi ma secondo quanto riportato da Sport Illustrated la dirigenza della Nazionale degli USA avrebbe respinto la sua candidatura a commissario tecnico.

Tata Martino tra USA e Messico

Un altro papabile per la panchina statunitense è Gerardo Martino, detto El Tata, che non ha rinnovato il suo contrasto con l'Atlanta United perché vorrebbe un'altra occasione in una nazionale dopo quella con l'Argentina. Martino sarebbe vivissimo alla squadra nazionale messicana, secondo i media statunitensi beIN Sports, che vorrebbe un nuovo tecnico per il Tricolor in vista della Coppa del Mondo del 2022 in Qatar dopo la buona parentesi di Juan Carlos Osorio.