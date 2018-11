Gli Azzurri sprecano anche contro gli Usa: Politano salva l’Italia al 93esimo

Contro un avversario decisamente abbordabile, la Nazionale azzurra ha creato diverse occasioni da gol e sprecato davanti al portiere americano. La rete della vittoria è arrivata nel recupero grazie all’attaccante interista. Ottime indicazioni per Mancini dai diversi debuttanti scesi in campo. Il prossimo impegno azzurro sarà a marzo, quando cominceranno le gare per le qualificazioni ad Euro 2020.