In occasione della seconda giornata di Budesliga, lo Schalke 04 ha perso due volte: la prima in campo, la seconda sui social network. A poche ore dalla pesante sconfitta arrivata di fronte ai tifosi della Veltins Arena contro il Bayern Monaco dello scatenato Robert Lewandowski (autore di una tripletta), sulla versione americana della pagina twitter del club di Gelsenkirchen è comparsa una fotografia imbarazzante e di cattivo gusto.

Per protestare contro la decisione dell'arbitro e degli assistenti al Var, che nonostante le nuove regole sui tocchi di mano non hanno concesso un paio di rigori che sembravano evidenti, il profilo Twitter ha così scelto di pubblicare una fotografia nella quale si vedono i giocatori bavaresi festeggiare dopo un gol senza braccia. Una scelta macabra, che ha ovviamente scatenato le proteste dei tifosi e della stampa tedesca.

La difesa dell'arbitro

Così come è tra l'altro successo anche in altri campionati (compreso il nostro), la Bundesliga è dunque cominciata nel segno delle polemiche e delle sviste arbitrali: ad oggi per nulla diminuite, nonostante la presenza del Video Assistant Referee. Sotto accusa è finito Marco Fritz, 41enne arbitro internazionale, colpevole di non aver giudicato punibili prima il braccio largo di Pavard sul colpo di testa di Burgstaller, e poi la deviazione di mano in barriera dell'ex interista Perisic su punizione di Caligiuri.

Due conclusioni dirette verso la porta avversaria, con i due giocatori del Bayern che hanno aumentato il volume del proprio corpo, che dovevamo essere punite con due calci di rigore. "Sul primo tocco di Pavard non vedo nessun gesto intenzionale – ha tentato di difendersi l'arbitro, durante un intervento alla ZDF – Sul secondo episodio di Perisic probabilmente deciderei diversamente, ma non la ritengo una mia decisione sbagliata al cento per cento".